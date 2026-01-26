歐洲重建國防自主催速度 降低對美國軍武巨擘依賴

歐洲各國的國防工業正以數十年來最快的速度，加緊生產無人機、戰車、彈藥及其他武器，重建自有國防產業，也降低對美國軍武巨擘的依賴。國際戰略研究所（IISS）估計，歐洲要取代現有美製軍備及人員，約需要投入1兆美元。

歐洲各國都增加軍事支出，並致力於研發，使歐洲快速轉向國防自主。Bernstein估算，歐洲去年國防支出達5,600億美元，是十年前支出水準的兩倍，預估到2035年軍備支出額將達到美國的85%，遠高於2019年的不到30%。

若歐洲轉向自產武器，可能對美國國防產業造成壓力。美國國防製造業營收約10%來自歐洲。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，德國萊茵金屬已完成或正在新建16座新廠，義大利國防巨擘Leonardo已在兩年內提高員工數將近50%，達64,000人。歐洲飛彈製造商MBDA去年春季每月已能生產40枚短程飛彈，遠多於2022年的10枚，且反戰車飛彈月產量也倍增到40枚。

Twentyfour工業公司等無人機製造業者已在歐洲遍地開花，全球陸上無人機的領導者則是愛沙尼亞。

歐洲某些軍備領域的產量已超過美國，例如萊茵金屬能生產150萬枚155公釐米榴彈砲砲彈，比美國總產量還多。歐洲裝甲車幾乎完全自給，德國豹型戰車是全世界最受歡迎的戰車；歐洲也完全自製戰艦與潛艇，在全球的銷售量超過美國。

但一些歐洲官員表示，歐洲國防業者的行動還不夠快，尤其是航太領域。法國達梭公司仍有220架飆風戰鬥機的訂單尚未交貨，每月只能交機兩架，且每架需時3年才能完成；達梭表示，今年將加速到每月交機3架。

但歐洲軍備製造能力仍有些缺口，包括隱形戰機、長程飛彈與衛星情報設備。歐洲自製隱形戰機至少還要十年。衛星情報能力落後於美國，且雲端運算主要依賴美國。歐洲幾乎沒有生產極長程飛彈，計劃目標是在2030年之後能生產射程超過1,000公里的飛彈。