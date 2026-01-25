歐洲3國總統紀念反俄帝起義 暴力鎮壓凝聚抵抗意志

中央社／ 維爾紐斯25日專電

立陶宛近日舉行反抗俄羅斯帝國統治的「1863–1864年起義」週年紀念儀式，波蘭總統納夫羅茨基與烏克蘭總統澤倫斯基，應立陶宛總統瑙塞達之邀訪問立陶宛，出席一系列官方紀念活動。

3國領導人25日中午一同參加在維爾紐斯大教堂舉行的隆重彌撒，紀念起義163週年。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，彌撒前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在大教堂外受到民眾以掌聲及「榮光歸烏克蘭」（Slava Ukraini）的歡呼迎接。

立陶宛總統府發布聲明指出，瑙塞達（GitanasNauseda）在彌撒中致詞表示，1863–1864年起義所承載的自由傳統，將立陶宛人、波蘭人、烏克蘭人與白俄羅斯人，與俄羅斯清楚區隔開來。他指出，對自由的渴望伴隨著各民族從一次起義走向下一次起義，即使面對鎮壓、強制同化與宣傳壓力，這份精神始終未曾消失。

瑙塞達強調，今日在奮戰中的烏克蘭身上，最能清楚看見這種精神的延續。他指出，烏克蘭的例子證明，真正而真誠的自由渴望無法被擊敗，暴力與鎮壓只會更加凝聚抵抗意志，並拉近勝利的時刻。他也表示，相信未來白俄羅斯的民主力量終將取得成功。

在彌撒前於總統府舉行的會談中，瑙塞達分別與納夫羅茨基（Karol Nawrocki）和澤倫斯基就歐洲與區域安全情勢交換意見。

根據立陶宛總統府聲明，瑙塞達指出，歐洲安全未來的決策不能在缺乏歐洲自身參與的情況下作出，並強調跨大西洋關係在維持歐洲長期安全與可信嚇阻上的關鍵地位。

談及對烏克蘭的支持，立陶宛總統表示，烏克蘭的自我防衛能力攸關整個歐洲大陸的安全，因此對烏克蘭的軍事、政治與財政援助，必須以長期視角規劃。立陶宛並重申，將持續作為最積極支持烏克蘭的國家之一，推動軍事援助、彈藥供應及排雷等國際合作。

彌撒結束後，3國領導人前往Rasų公墓教堂獻花，向1863–1864年起義領袖與參與者致敬。這場起義橫跨今日的立陶宛、波蘭、白俄羅斯及部分烏克蘭地區，雖最終遭俄羅斯帝國鎮壓，但被視為19世紀最重要、影響最深遠的民族解放運動之一。

烏克蘭 立陶宛 白俄羅斯

延伸閱讀

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

澤倫斯基演說 點名台灣零件助俄製造飛彈

澤倫斯基突批台 學者籲烏：為助中發展軍武道歉

相關新聞

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比...

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。