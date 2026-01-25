快訊

吳宗憲證婚放話「拿紅包有條件」 還爆料從1處看出端倪：Lulu走路怪怪的

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

投資人正尋覓下一個人工智慧（AI）贏家，連先前遭忽視的高科技記憶體晶片與電腦儲存業者，股價也飆漲，反映在記憶體奇缺之際，市場近乎永無止境的需求。專家估計這波短缺至少持續到2028年

英國金融時報（FT）報導，元月初迄今SanDisk股價接近翻倍，去年8月來累計飆漲近1,100%；美光（Micron）、威騰電子（Western Digital）、SK海力士在同一時期股價也上漲三倍。這波漲勢使DE Shaw、Arrowstreet Capital等適時進場的避險基金賺進數十億美元。

百達資產管理（Pictet）多元資產策略師賽伊表示：「隨著記憶體成為AI資本支出的瓶頸，（AI題材的敘事）已轉向記憶體。」

記憶體類股本月稍早重燃漲勢，得益於AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，AI記憶體很快將成為舉世最大的儲存市場。

美光、SK海力士、三星等是高速「固態」記憶體的主要生產商。輝達強大的處理器需要這種記憶體傳輸資料，來訓練和運作大型AI模型，例如ChatGPT的OpenAI等大型語言模型（LLM）。

隨著AI模型愈來愈複雜，消耗與產生的資料量也急遽攀升，帶動SanDisk等業者的快閃記憶體（flash）銷售成長。鑑於這類記憶體成本高昂，AI對資料的龐大需求，也開始嘉惠至較傳統的儲存系統製造商，如威騰電子與希捷（Seagate）的磁性硬碟。

不過，由於記憶體市場長久以來具備明顯的景氣循環特性，每隔幾年便會在供給短缺與供過於求間擺盪，導致製造商並未大幅擴充產能，特別是興建新廠需要高昂成本與漫長時間。科技顧問公司Creative Strategies的巴賈林預期，這波短缺情形至少持續到2028年。

資產 語言模型

延伸閱讀

擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

美台關稅談判衝擊「K-半導體」？南韓各大報分析全統整

南韓力爭不遜於台灣貿易待遇 業界憂美要求追加投資

避美晶片關稅威脅...南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

相關新聞

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比...

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。