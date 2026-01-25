日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比上次調查時增加7個百分點。

根據每日24、25日2天所做的全國性民調，高市內閣支持率銳減1成，從上次調查時的67％降至57％；不支持率也從上次的22％增至29％。這是高市內閣自去年10月21日上台以來，支持度首次不到60％。

高市內閣自上路以來，支持度在各家民調均維持高檔，在每日所做的歷次調查中，皆保持在65％至67％的高檔。

每日上次調查是去年12月20、21日2天。日本首位女性首相高市23日解散眾議院，宣布提前舉行眾議員大選，並預定27日公告、2月8日投開票。

另根據每日發布的最新民調，有27％的受訪者對高市解散眾院表示肯定，低於覺得不肯定的41％；31％則回答不知道。

在日本共同社25日發布的最新民調中，44％贊成高市解散眾院、47.3%反對。

日本朝日新聞（下稱朝日）則在高市宣布解散眾院前發布相關民調。根據朝日17、18日2天所做的全國性電話民調，反對她解散的比率剛好50％、36％支持。