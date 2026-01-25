快訊

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

星宇航空「台中飛往神戶」航班重落地 民航局要求組員停飛調查

吳宗憲被問200萬禮金鬆口了！笑喊典Lu生小孩不包紅包：他們現在賺很多

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
23日是日本眾議院「開議日即解散日」，首相兼自民黨總裁高市早苗當天在議場中表情嚴肅。法新社
23日是日本眾議院「開議日即解散日」，首相兼自民黨總裁高市早苗當天在議場中表情嚴肅。法新社

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比上次調查時增加7個百分點。

根據每日24、25日2天所做的全國性民調，高市內閣支持率銳減1成，從上次調查時的67％降至57％；不支持率也從上次的22％增至29％。這是高市內閣自去年10月21日上台以來，支持度首次不到60％。

高市內閣自上路以來，支持度在各家民調均維持高檔，在每日所做的歷次調查中，皆保持在65％至67％的高檔。

每日上次調查是去年12月20、21日2天。日本首位女性首相高市23日解散眾議院，宣布提前舉行眾議員大選，並預定27日公告、2月8日投開票。

另根據每日發布的最新民調，有27％的受訪者對高市解散眾院表示肯定，低於覺得不肯定的41％；31％則回答不知道。

在日本共同社25日發布的最新民調中，44％贊成高市解散眾院、47.3%反對。

日本朝日新聞（下稱朝日）則在高市宣布解散眾院前發布相關民調。根據朝日17、18日2天所做的全國性電話民調，反對她解散的比率剛好50％、36％支持。

民調 日本 內閣

延伸閱讀

日本眾院解散後首場論戰 高市強調「自我防衛決心」

高市解散國會 眾議院議員「被開除」為何高喊萬歲…他推測可能原因

誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

相關新聞

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比...

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。