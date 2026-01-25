南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副議長（副主席）。

李海瓚被認為是南韓總統李在明的政治導師，曾任7屆國會議員，自2004年6月至2006年3月擔任國務總理。62歲的李在明去年6月當選總統後，李海瓚去年10月被聘任為民主和平統一諮詢會議首席副議長。

李海瓚因出席民主和平統一諮詢會議的亞太地區指導委員會會議而赴越南胡志明市，23日突病倒後被緊急送醫，25日下午約2時48分（台灣時間同日下午約3時48分）過世。他因心肌梗塞在胡志明市動心臟支架手術，但病情仍未好轉。