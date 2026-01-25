快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓前國務總理李海瓚25日過世，享壽73歲。圖為他去年11月在首爾出席直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」。歐新社
南韓前國務總理李海瓚25日過世，享壽73歲。圖為他去年11月在首爾出席直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」。歐新社

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副議長（副主席）。

李海瓚被認為是南韓總統李在明的政治導師，曾任7屆國會議員，自2004年6月至2006年3月擔任國務總理。62歲的李在明去年6月當選總統後，李海瓚去年10月被聘任為民主和平統一諮詢會議首席副議長。

李海瓚因出席民主和平統一諮詢會議的亞太地區指導委員會會議而赴越南胡志明市，23日突病倒後被緊急送醫，25日下午約2時48分（台灣時間同日下午約3時48分）過世。他因心肌梗塞在胡志明市動心臟支架手術，但病情仍未好轉。

南韓前國務總理李海瓚25日過世。圖為他2017年5月以特使身分赴北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會面。路透
南韓前國務總理李海瓚25日過世。圖為他2017年5月以特使身分赴北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會面。路透

南韓 胡志明市 總理

延伸閱讀

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

相關新聞

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

川普貼文最愛加這句！專家揭口頭禪背後的大老闆心態

「感謝你關注此事」最近掀起一波熱議，這句看似禮貌的語言，卻在川普的使用下帶有老闆心態的命令感。在美國政治語境中，Thank You for Your Attention to This Matter不只是客套，而是一種要求回應、集中注意力的權威訊號。透過語言的反覆運用，川普展現對注意力經濟的敏銳掌握，也映照其對總統權力集中與行政權威的理解。龐大的政局，往往正是從微觀細節中，悄然浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。