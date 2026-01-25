聽新聞
0:00 / 0:00
南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲
南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副議長（副主席）。
李海瓚被認為是南韓總統李在明的政治導師，曾任7屆國會議員，自2004年6月至2006年3月擔任國務總理。62歲的李在明去年6月當選總統後，李海瓚去年10月被聘任為民主和平統一諮詢會議首席副議長。
李海瓚因出席民主和平統一諮詢會議的亞太地區指導委員會會議而赴越南胡志明市，23日突病倒後被緊急送醫，25日下午約2時48分（台灣時間同日下午約3時48分）過世。他因心肌梗塞在胡志明市動心臟支架手術，但病情仍未好轉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言