泰國台灣會館主席張玲琴連任 迎建館80週年

泰國台灣會館昨晚舉行第48、49屆主席暨監事長交接典禮，台僑領袖和政界代表齊聚。現任主席張玲琴獲得連任，將續掌第49屆會務。她表示，未來將持續推動活化會館，吸引年輕台僑，並將迎接建館80週年視為會館重要里程碑。

連任主席張玲琴致詞表示，她對再次擔任主席深感榮幸，並感謝第48屆團隊的全力支持，使會館得以在過去一年舉辦多項活動，凝聚僑界向心力。

張玲琴提及，從小跟著家人旅居泰國，對台灣會館懷有深厚情感，台灣會館是由她的父親、前主席張聚麟於第33屆任內主持擴大興建，完工至今已逾30年，對她而言深具意義。

她說，「30年後，還能站在這裡為鄉親服務，真的非常感動」，並補充，未來將持續改善會館空間，增添現代感與新鮮感，讓年輕世代將會館視為「台灣人在泰國的家」。

泰國台灣會館是1947年時，由一群旅泰台商為凝聚在泰國的台灣鄉親感情而成立，當時只有一間小辦公室，主要提供鄉親交誼和聯絡感情的聚會場所，並讓旅泰台灣人在泰國社會中獲得認同與尊重。

張玲琴指出，台灣僑界多年來在泰國深耕發展，除了經營事業，也建立學校體系如中華國際學校，為下一代提供良好教育環境。她期盼大家攜手守護會館，延續台灣的文化根基。

展望新一屆會務，她表示，第49屆適逢台灣會館邁入建館80週年，具有重要象徵意義，本屆以「光輝八十、台泰共榮」為標語，期盼在主席團與監事會帶領下，完成各項任務。

駐泰代表藍夏禮出席致詞時，代表中華民國政府向第48屆團隊致敬，並肯定團隊任內推動多項會務與公益活動，包括捐款、捐血及社會服務，成果有目共睹。他也祝賀張玲琴連任主席及王載麟當選新任監事長。

藍夏禮說：「台灣會館已有78年歷史，即將邁入80週年，是泰國台僑社會的重要象徵，未來將與台灣會館和鄉親一同努力，並運用台灣會館這個平台。」