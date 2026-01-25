泰國台灣會館主席張玲琴連任 迎建館80週年

中央社／ 曼谷25日專電

泰國台灣會館昨晚舉行第48、49屆主席暨監事長交接典禮，台僑領袖和政界代表齊聚。現任主席張玲琴獲得連任，將續掌第49屆會務。她表示，未來將持續推動活化會館，吸引年輕台僑，並將迎接建館80週年視為會館重要里程碑。

連任主席張玲琴致詞表示，她對再次擔任主席深感榮幸，並感謝第48屆團隊的全力支持，使會館得以在過去一年舉辦多項活動，凝聚僑界向心力。

張玲琴提及，從小跟著家人旅居泰國，對台灣會館懷有深厚情感，台灣會館是由她的父親、前主席張聚麟於第33屆任內主持擴大興建，完工至今已逾30年，對她而言深具意義。

她說，「30年後，還能站在這裡為鄉親服務，真的非常感動」，並補充，未來將持續改善會館空間，增添現代感與新鮮感，讓年輕世代將會館視為「台灣人在泰國的家」。

泰國台灣會館是1947年時，由一群旅泰台商為凝聚在泰國的台灣鄉親感情而成立，當時只有一間小辦公室，主要提供鄉親交誼和聯絡感情的聚會場所，並讓旅泰台灣人在泰國社會中獲得認同與尊重。

張玲琴指出，台灣僑界多年來在泰國深耕發展，除了經營事業，也建立學校體系如中華國際學校，為下一代提供良好教育環境。她期盼大家攜手守護會館，延續台灣的文化根基。

展望新一屆會務，她表示，第49屆適逢台灣會館邁入建館80週年，具有重要象徵意義，本屆以「光輝八十、台泰共榮」為標語，期盼在主席團與監事會帶領下，完成各項任務。

駐泰代表藍夏禮出席致詞時，代表中華民國政府向第48屆團隊致敬，並肯定團隊任內推動多項會務與公益活動，包括捐款、捐血及社會服務，成果有目共睹。他也祝賀張玲琴連任主席及王載麟當選新任監事長。

藍夏禮說：「台灣會館已有78年歷史，即將邁入80週年，是泰國台僑社會的重要象徵，未來將與台灣會館和鄉親一同努力，並運用台灣會館這個平台。」

泰國 團隊 台灣人

延伸閱讀

印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病

芭樂配泰式酸辣醬！7-ELEVEN「東南亞美食」新貨到　首推「就醬吃芭樂」

川普邀入和平理事會 泰國總理阿努廷：下屆政府決定

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

相關新聞

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比...

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。