北島山崩現場不安全 紐西蘭暫停搜尋罹難者行動
紐西蘭當局今天因安全疑慮，暫停北島一處山崩現場的罹難者搜尋作業。
22日豪雨引發山崩，北島東岸芒格努伊山（MountMaunganui）大量土石崩落至陶蘭加（Tauranga）一處營地。該地當時正值暑假，擠滿度假的家庭。目前推定共有6人死亡，其中包括兩名青少年。
昨天在現場發現人體遺骸後，當局即致力於確認罹難者的身分。
不過，警方表示，因山坡上發現新的裂縫，當局已於今天暫停遺體搜尋工作。
警方對媒體表示：「基於這個原因，我們已將所有人員撤離。這是為了所有相關人員的安全。」
他未說明作業何時恢復，僅表示當局目前將「按日評估」。
