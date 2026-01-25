北島山崩現場不安全 紐西蘭暫停搜尋罹難者行動

「感謝你關注此事」最近掀起一波熱議，這句看似禮貌的語言，卻在川普的使用下帶有老闆心態的命令感。在美國政治語境中，Thank You for Your Attention to This Matter不只是客套，而是一種要求回應、集中注意力的權威訊號。透過語言的反覆運用，川普展現對注意力經濟的敏銳掌握，也映照其對總統權力集中與行政權威的理解。龐大的政局，往往正是從微觀細節中，悄然浮現。

2026-01-25 09:00