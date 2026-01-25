快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

日本上野動物園大貓熊最後參觀日 27日將返回中國

中央社／ 台北25日電

旅居日本東京上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於1月27日離開動物園，今天是最後一個參觀日，日媒報導，抽籤倍率達到24.6倍（即中籤率僅4.07%）。27日之後，日本即將面臨半世紀以來首度沒有大貓熊的局面。

日本共同社報導，4歲的中國龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於27日離開日本，預計28日抵達中國的相關設施。歸還後，日本將面臨自1972年迎來大熊貓以來，首次出現飼養大熊貓數量歸零的情況。

根據報導，25日為最後一個參觀日，據東京都表示，當日名額為4400人，抽籤倍率高達24.6倍。來自東京都中央區的一家5口見到了大熊貓。8歲的次子興奮地說：「兩隻看起來都很有精神，很可愛」。

上野動物園官方X帳號今天早上貼出「曉曉」和「蕾蕾」的照片，宣布開園。留言處有許多日本網友也貼出「曉曉」和「蕾蕾」，表達對牠們的不捨。

「曉曉」和「蕾蕾」2021年在上野動物園出生，爸爸是「力力」，媽媽是「真真」。由於父母是以繁殖研究目的出借給日本，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國。去年6月和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻大貓熊歸還中國後，日本飼養的大貓熊只剩上野動物園的這對龍鳳胎。

2025年11月日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，「曉曉」和「蕾蕾」比預定時間提前1個月離開上野動物園，目前尚不清楚能否實現新的貓熊租借。

為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園，開啟對日的貓熊外交。日本一度是擁有最多大貓熊的海外國家。

動物園 日本 貓熊

延伸閱讀

濁水溪馬拉松冠軍驚人身分曝光 竟是日本知名企業家二少

曉劇場2026年首作「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

國教署推動國際教育 台北16校與日本東北六縣交流

關稅新秩序 台股新贏家

相關新聞

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。...

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

美俄烏三國官員24日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，三方會談並未達成任何實質性的共識和成果，近期舉行進...

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

川普貼文最愛加這句！專家揭口頭禪背後的大老闆心態

「感謝你關注此事」最近掀起一波熱議，這句看似禮貌的語言，卻在川普的使用下帶有老闆心態的命令感。在美國政治語境中，Thank You for Your Attention to This Matter不只是客套，而是一種要求回應、集中注意力的權威訊號。透過語言的反覆運用，川普展現對注意力經濟的敏銳掌握，也映照其對總統權力集中與行政權威的理解。龐大的政局，往往正是從微觀細節中，悄然浮現。

五角大樓發布國防戰略 尋求與中國相互尊重關系

（德國之聲中文網）美國五角大樓周五（1月23日）發布的2026年《國家防務戰略》顯示，五角大樓政策方向發生兩個重大轉變：一方面強調美國傳統歐洲盟友在華盛頓支持減少的情況下承擔更多防務責任，另一方面則對

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。