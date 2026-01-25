日本上野動物園大貓熊最後參觀日 27日將返回中國

旅居日本東京上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於1月27日離開動物園，今天是最後一個參觀日，日媒報導，抽籤倍率達到24.6倍（即中籤率僅4.07%）。27日之後，日本即將面臨半世紀以來首度沒有大貓熊的局面。

日本共同社報導，4歲的中國龍鳳胎大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於27日離開日本，預計28日抵達中國的相關設施。歸還後，日本將面臨自1972年迎來大熊貓以來，首次出現飼養大熊貓數量歸零的情況。

根據報導，25日為最後一個參觀日，據東京都表示，當日名額為4400人，抽籤倍率高達24.6倍。來自東京都中央區的一家5口見到了大熊貓。8歲的次子興奮地說：「兩隻看起來都很有精神，很可愛」。

上野動物園官方X帳號今天早上貼出「曉曉」和「蕾蕾」的照片，宣布開園。留言處有許多日本網友也貼出「曉曉」和「蕾蕾」，表達對牠們的不捨。

「曉曉」和「蕾蕾」2021年在上野動物園出生，爸爸是「力力」，媽媽是「真真」。由於父母是以繁殖研究目的出借給日本，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國。去年6月和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻大貓熊歸還中國後，日本飼養的大貓熊只剩上野動物園的這對龍鳳胎。

2025年11月日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，「曉曉」和「蕾蕾」比預定時間提前1個月離開上野動物園，目前尚不清楚能否實現新的貓熊租借。

為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園，開啟對日的貓熊外交。日本一度是擁有最多大貓熊的海外國家。