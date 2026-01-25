印尼西爪哇豪雨山崩釀10死 續搜救失蹤80人

印尼西爪哇省（West Java）一處村莊昨天凌晨山崩，造成10人喪生，當局今天繼續搜救失蹤的80人。

路透社報導，山崩地點位於西爪哇省西萬隆（West Bandung）地區帕西朗古（Pasir Langu）村莊，距離印尼首都雅加達（Jakarta）東南方約100公里。

此地從23日開始降下豪雨，24日凌晨引發山崩。氣象局警告，西爪哇省及其他數個地區，大雨恐持續一週。

36歲居民庫尼亞萬（Dedi Kurniawan）表示，這是他在帕西朗古村首見如此嚴重的山崩。

他告訴路透社：「過去我們只是遭遇附近河流的小規模淹水，但這次的山崩卻是來自大森林。」

印尼指南電視台（Kompas TV）引述當局消息報導，因地質情況不穩，加上持續大雨，昨天救難人員難以動用大型機具，搜救工作更形困難。

西爪哇省其他多處也傳出淹水災情，包括雅加達。部分災情嚴重的居民，已撤離至高地或安全地方。