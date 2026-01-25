巴基斯坦維權人士馬札利 因反動言論遭處10年徒刑
巴基斯坦法院今天判處知名人權律師馬札利（Imaan Mazari）及其夫婿10年徒刑。法院指出，兩人在其X帳號發表「反國家」言論，「散布高度冒犯性」內容。
法新社報導，公開批評巴基斯坦軍方的馬札利，現年32歲，她是巴基斯坦前人權部長希琳．馬札利（Shireen Mazari）的女兒，已故父親則是頂尖小兒科醫師，她的夫婿查塔（Hadi Ali Chattha）亦是1名律師。
法院指出，馬札利在其X帳號「散布高度冒犯性」內容，被控3項罪名包括「網路恐怖主義」及「故意散布不實訊息」等，所有刑期將合併執行。
馬札利與夫婿曾因網路犯罪案獲交保，但昨天前往法院應訊時再次遭警方逮捕。影片顯示警方在地下道攔下律師公會車輛，戴口罩的安全人員並阻止記者拍攝。
馬札利曾以公益律師身分接辦一些最敏感案件，包括俾路支人（Balochs）強迫失蹤案，並為社群主要維權人士巴洛赫（Mahrang Baloch）辯護。
馬札利也為那些被控褻瀆及受到當局鎮壓的阿富汗人辯護，褻瀆罪在巴基斯坦是一項高度敏感的罪名。
參議院反對派領袖阿巴斯（Allama Raja Nasir Abbas）表示，兩人「僅因在社群媒體批評所見的國家濫權並為弱勢發聲而遭定罪」。他警告此判決將為和平倡議者與權力批評者帶來寒蟬效應。
伊斯蘭馬巴德高等法院律師公會主席吉拉尼（Syed Wajid Ali Shah Gillani）昨天在一段影片中聲稱，警方在逮捕兩人前，曾粗暴對待這對夫婦。
馬札利表示，她與丈夫擔心在警方未公開案件中遭逮捕，此舉將「嚴重不公」。
憲法的修改與國會倉促通過的法案，讓巴基斯坦得以加強國家控制，政治與公民權利因而受限。
