快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。澳洲總理艾班尼斯力挺卡尼，說他3月將訪澳洲。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在澳洲廣播公司（ABC）電視台談話時表示：「我的朋友卡尼將於3月來澳洲訪問，並在國會上發表演說。」

艾班尼斯說，他贊同卡尼在瑞士達沃斯（Davos）一場廣受好評的演講。

路透社報導，當時卡尼說，基於規則運轉的全球秩序已然「破裂」，他呼籲各國應看清楚這事實，必須接受這樣結果，而「中型強國」應聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。

卡尼在達沃斯論壇上表示，像加拿大這樣曾經在「美國霸權」時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一昧地「順從」，已無法保護自己免受大國侵略。

卡尼的演講招致美國總統川普（Donald Trump）的批評，川普指稱「加拿大是靠美國才活得下去」。

但艾班尼斯說：「我同意他（卡尼）的看法。」

澳加兩國在去年10月加深雙邊關係，簽署了協議要在關鍵性礦產及貿易方面擴大合作。

艾班尼斯 美國 澳洲

延伸閱讀

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立

相關新聞

加總理卡尼：中型國家應聯手抗美霸 澳總理力挺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普在言語上互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼。...

川普貼文最愛加這句！專家揭口頭禪背後的大老闆心態

「感謝你關注此事」最近掀起一波熱議，這句看似禮貌的語言，卻在川普的使用下帶有老闆心態的命令感。在美國政治語境中，Thank You for Your Attention to This Matter不只是客套，而是一種要求回應、集中注意力的權威訊號。透過語言的反覆運用，川普展現對注意力經濟的敏銳掌握，也映照其對總統權力集中與行政權威的理解。龐大的政局，往往正是從微觀細節中，悄然浮現。

五角大樓發布國防戰略 尋求與中國相互尊重關系

（德國之聲中文網）美國五角大樓周五（1月23日）發布的2026年《國家防務戰略》顯示，五角大樓政策方向發生兩個重大轉變：一方面強調美國傳統歐洲盟友在華盛頓支持減少的情況下承擔更多防務責任，另一方面則對

美公布國防戰略本土優先 不再把抗中視為最核心焦點

五角大廈23日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（NDS），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，且隻...

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻...

可能攻伊朗？ 美重兵本周抵中東

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。