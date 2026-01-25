緬甸大選最後一輪投票展開 親軍方政黨鎖定勝局

緬甸今天展開為期1個月的選舉最終輪投票。由於選舉是由軍政府把持，親軍方政黨預計將大獲全勝，評論家認為這只會讓軍隊繼續掌握國家大權。

法新社報導，緬甸長期處於軍方統治之下，但過去10年文人政府領導期間，軍方將領曾一度退居幕後。

這段時期在2021年的軍事政變中宣告結束。當時，民主象徵人物翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭到拘禁，隨後爆發了內戰，緬甸陷入人道危機。

選舉的第3階段，也是最後一輪投票，於今天早上6時（台北時間早7時30分）在全國數十個選區展開，距離政變5週年僅剩不到一週。

法新社記者在緬甸第2大城瓦城以及仰光萊達雅區（Hlaingthaya）看到投票所開放。5年前，萊達雅區正是發生血腥鎮壓反政變抗議的地點。

軍方承諾這次選舉將把權力交還給人民，但在被反抗軍組織控制的廣大地區並未舉行投票。

隨著翁山蘇姬失勢，以及她所領導廣受支持的政黨被解散，民主倡議人士指出，這場大選的參選名單中淨是軍方的盟友。

一名34歲的仰光居民告訴法新社，出於安全考量要求匿名表示：「我對這次選舉不抱任何期望。我覺得事情只會繼續拖延下去。」

聯邦團結發展黨（USDP）成員多為退役軍官，被分析人士視為軍方傀儡，在選舉前兩階段中，贏得下議院逾85%的選舉席次，以及上議院2/3的席次。