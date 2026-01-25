快訊

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

海鯤軍艦克服整合儎台管理系統異常 提前海測拚6月交艦

敘利亞與庫德族停火到期 衝突恐再起

中央社／ 敘利亞卡米什利24日綜合外電報導

敘利亞政府與庫德族部隊之間為期4天的停火今晚到期，停火前景充滿不確定性，雙方互相指責對方違反協議。

停火於晚間8時結束，敘利亞部隊與庫德族部隊集結在最後一批庫德族控制城市的戰線兩側，相互對峙。

過去兩週，政府軍從庫德族主導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）手中迅速奪取北部與東部大片領土，這一連串快速變化鞏固了總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的統治。

本週稍早，夏拉的部隊正逼近「敘利亞民主力量」最後的據點時，他突然宣布停火，給予對方至今晚的期限，要求其放下武器並提出併入敘利亞軍隊的計畫，否則將恢復戰鬥。

敘利亞資訊部長穆斯塔法（Hamza al-Mustafa）在社群平台X表示，給予「敘利亞民主力量」的期限已過，「敘利亞政府確認，目前正在考慮下一步選項」。

敘利亞政府高官向路透社表示，停火可能會持續到美國完成清空關押伊斯蘭國（IS）被拘留者的監獄為止。

該官員表示，政府一直與美國進行談判，但「敘利亞民主力量」尚未回應政府試圖接觸的努力。

敘利亞外交部表示，政府的提議未獲得「正面回應」，並指控「敘利亞民主力量」多次違反停火協議。

「敘利亞民主力量」則表示，政府正以「系統性的方式」走向升高衝突。

敘利亞 庫德族 美國

延伸閱讀

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

10年軍事行動落幕？合作民兵組織幾近崩潰 美考慮完全撤軍敘利亞

艾爾段與川普熱線 稱敘利亞加薩情勢會談順利

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

相關新聞

川普貼文最愛加這句！專家揭口頭禪背後的大老闆心態

「感謝你關注此事」最近掀起一波熱議，這句看似禮貌的語言，卻在川普的使用下帶有老闆心態的命令感。在美國政治語境中，Thank You for Your Attention to This Matter不只是客套，而是一種要求回應、集中注意力的權威訊號。透過語言的反覆運用，川普展現對注意力經濟的敏銳掌握，也映照其對總統權力集中與行政權威的理解。龐大的政局，往往正是從微觀細節中，悄然浮現。

五角大樓發布國防戰略 尋求與中國相互尊重關系

（德國之聲中文網）美國五角大樓周五（1月23日）發布的2026年《國家防務戰略》顯示，五角大樓政策方向發生兩個重大轉變：一方面強調美國傳統歐洲盟友在華盛頓支持減少的情況下承擔更多防務責任，另一方面則對

美公布國防戰略本土優先 不再把抗中視為最核心焦點

五角大廈23日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（NDS），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，且隻...

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻...

可能攻伊朗？ 美重兵本周抵中東

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

美重兵將至 伊朗：任何攻擊視為全面戰爭

對美軍一支航艦打擊群與其他軍事資產將在未來幾天內到中東，一位匿名伊朗高官廿三日對路透說，「這次我們將把任何攻擊，無論是有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。