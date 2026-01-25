敘利亞與庫德族停火到期 衝突恐再起

敘利亞政府與庫德族部隊之間為期4天的停火今晚到期，停火前景充滿不確定性，雙方互相指責對方違反協議。

停火於晚間8時結束，敘利亞部隊與庫德族部隊集結在最後一批庫德族控制城市的戰線兩側，相互對峙。

過去兩週，政府軍從庫德族主導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）手中迅速奪取北部與東部大片領土，這一連串快速變化鞏固了總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的統治。

本週稍早，夏拉的部隊正逼近「敘利亞民主力量」最後的據點時，他突然宣布停火，給予對方至今晚的期限，要求其放下武器並提出併入敘利亞軍隊的計畫，否則將恢復戰鬥。

敘利亞資訊部長穆斯塔法（Hamza al-Mustafa）在社群平台X表示，給予「敘利亞民主力量」的期限已過，「敘利亞政府確認，目前正在考慮下一步選項」。

敘利亞政府高官向路透社表示，停火可能會持續到美國完成清空關押伊斯蘭國（IS）被拘留者的監獄為止。

該官員表示，政府一直與美國進行談判，但「敘利亞民主力量」尚未回應政府試圖接觸的努力。

敘利亞外交部表示，政府的提議未獲得「正面回應」，並指控「敘利亞民主力量」多次違反停火協議。

「敘利亞民主力量」則表示，政府正以「系統性的方式」走向升高衝突。