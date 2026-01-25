快訊

美國特使訪以色列 聚焦加薩重建與人質返還

中央社／ 耶路撒冷24日綜合外電報導

美國總統川普的兩位特使庫許納、魏科夫據報今天抵達以色列，預計將就巴勒斯坦飛地加薩未來展開會談。

法新社報導，美國官員表示，庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）排定與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，雙方將致力於「釐清正確的後續步驟，力求在維持加薩（Gaza）停火之餘，也能將其轉化為長久且永續的和平」。

以色列媒體報導，美軍中央司令部（USCENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）同樣於今天訪問以色列。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，並劫持251人；以方旋即對哈瑪斯控制的加薩發動還擊。遭哈瑪斯劫持的人質當中，目前僅剩吉維利（Ran Gvili）的遺體仍留在巴勒斯坦境內。

以色列媒體指出，美國特使今天與內唐亞胡會談也將聚焦返還最後一名以色列人質遺體的議題。

本週稍早，包括川普（Donald Trump）等的美國官員在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum），提出了「新加薩」願景。

川普說：「我骨子裡是房地產人士…我會說，看看這裡靠海的位置，看看這塊美麗的土地，這能為多少人帶來機會。」

他的女婿庫許納則表示：「在中東，他們建設這樣兩三百萬人口規模的城市，3年就能完成。」他呼籲至少投入250億美元用於重建加薩毀損的基礎設施與公共服務。

聯合國與世界銀行（World Bank）支持的估計報告，曾於2025年2月加薩戰火仍未停歇時指出，當地重建費用將達530億美元。聯合國貿易和發展會議則在同年11月表示，復原加薩可能要斥資700億美元、耗時10年。

加薩自2025年10月10日開始第一階段停火，並於本月初進入第二階段。

然而，以色列和哈瑪斯多次互控對方違反協議。

加薩的民防機構今天表示，以軍無人機空襲造成2名青少年喪生。

以色列軍方則稱，他們擊斃了兩名在部隊附近安放爆炸裝置的「恐怖分子」。

