日本眾院解散後首場論戰 高市強調「自我防衛決心」

中央社／ 東京24日專電

日本眾議院解散後，朝野今天正式展開政策論戰，首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」，她還提到，日本與中國之間仍持續進行各個層級對話。

日本朝野10大政黨黨魁晚間出席網路影音平台節目舉辦的辯論會，這是眾院解散後，首次由各黨領袖同台展開政策交鋒。

高市早苗在辯論中強調，日本正面臨戰後最嚴峻的安全保障環境，指出「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」。她表示，日美同盟依然是日本安全保障的基石，但同時也必須重新確認「自己的國家必須由自己守護」的基本立場。

高市指出，政權成立時的聯合協議中，已納入進一步修訂安全保障3文件強化防衛產業並放寬相關管制等內容，有助於全面提升日本的防衛能力。

她也強調，情報與反間諜體制同樣關鍵，包括防止間諜活動的法制建構與情報組織強化，相關法案已在推動中，日本必須在制度、實力與國民意識三方面並進，建立務實的外交與安全保障體系。

針對高市曾在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，新政黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥認為，「這種說法明顯加劇了與中國之間的緊張關係」。

野田指出，目前的日中關係處於極為嚴峻狀態。

他表示，雖然「我個人也認為，中國近來的做法確實過於強硬，例如對自衛隊飛機進行雷達照射，這是極其危險、不可接受的行為，對此日本理應提出嚴正抗議」，但是在「認知戰」層面上，日本正被貼上「軍國主義復活」標籤，「我認為，日本對這種指控並沒有做出足夠、有力的反駁」。

對此，高市回應表示，政府並非「完全沒有反駁」。她強調，日本已透過多種管道、在多邊外交場合中持續說明立場，包括與各國領袖進行遠距會談等方式，清楚表達「日本並非軍國主義國家，而是延續一貫的和平立場」。

高市也指出，日本與中國之間仍持續進行各個層級的對話。她表示，作為鄰國，日中之間確實存在多項課題，但正因如此，更需要保持對話溝通，「而且這樣的對話至今仍在進行中」。

在防衛預算方面，高市表示，日本的基本方針是根據自身需要，逐項整備「為了守護日本所必須的防衛能力」。

她還說，隨著國內生產毛額（GDP）成長，日本已提前達成防衛預算占GDP的2%目標，金額本身已相當龐大；在此基礎上，仍需補強不足之處，包括因應認知戰、保護衛星與海底電纜，以及強化防衛產業規模，整體方向是讓日本能夠自主、獨立地強化防衛能力。

