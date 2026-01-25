川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻字未提台灣。

川普第一任二○一八年一月公布的ＮＤＳ，將中國大陸列為對美國安全的頭號威脅；拜登政府二○二二年十月公布的ＮＤＳ也延續此一觀點。新版呼籲應更關注美國人民的實際利益，揚棄「宏大卻空泛的戰略構想」。

不再視抗中為最核心焦點

美國政治新聞網Politico廿三日報導說，新版ＮＤＳ不再視抗中為最核心焦點，相較於川普第一任的ＮＤＳ也迥異，是華府震撼的政策轉向；新版指責川普政府以外的美國歷任政府忽視國家利益，並危及美軍進出巴拿馬運河及丹麥海外領土格陵蘭的能力。

日本共同社報導說，新版完全沒提台灣，可能是川普政府出於不刺激大陸的顧慮。

根據新版ＮＤＳ，五角大廈四大優先任務的順位為：保衛美國國土；以實力、而非對抗，在印太遏阻大陸；在美國盟友跟夥伴之間增加責任分擔；增強美國國防工業基礎。

新版ＮＤＳ指出，歐洲雖仍重要，但在全球經濟實力中的占比正縮小，且持續下降；「儘管我們現在、未來仍會參與歐洲事務，但我們必須、也將優先保衛美國本土並嚇阻中國」。

新版ＮＤＳ還寫道，川普指出，美軍首要任務就是防衛美國國土安全，故五角大廈必須予以優先執行，包括保護美國在整個西半球的利益，以及鞏固邊境安全、打擊毒品恐怖主義與保衛領空等具體措施。

新版ＮＤＳ引述川普對十九世紀「門羅主義」的新解，即確保美國武裝部隊及商業能進入關鍵地帶，尤其是巴拿馬運河、「美國灣」（墨西哥灣）及格陵蘭。

向陸展現維持和平誠意

新版ＮＤＳ提到，美國國防部計畫將重點置於更廣泛支持戰略穩定、化解衝突和降低緊張；川普已表明希望維持印太和平，讓貿易公平、開放且自由流通、創造共榮與尊重彼此利益，五角大廈將向北京溝通美國的願景與意圖，「透過行動展現我們希望達成與維持和平繁榮未來的誠意」。

仍沿第一島鏈部署防衛

不過，新版ＮＤＳ強調，美國仍將沿「第一島鏈」建立、部署並維持強大的拒止防衛能力，但只用第一島鏈一詞，並未特別寫出其中包含台灣或菲律賓等地。

新版ＮＤＳ寫道，美國將與印太盟友及夥伴密切合作，鼓勵他們為共同防禦貢獻更多，尤其在有效拒止的防衛上，「藉由這些努力，我們將明確表示，任何對美國利益的侵略企圖必將失敗，因此根本不值得鋌而走險嘗試」。

新版ＮＤＳ否認美國正走向孤立主義，反而呼籲盟邦應分擔更多責任，並增加對國防工業基礎的投資與要求日本等盟邦將國防支出占比增至國內生產毛額的百分之五。

對於最新公布的ＮＤＳ報告，國安會秘書長吳釗燮昨透過社群平台Ｘ表示，ＮＤＳ將核心目標定在防止如中國此類國家主宰印太區域，並要在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系。台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。

學者：台美溝通有落差

中華戰略學會資深研究員張競表示，美國政府連檯面上的文件都未提到台灣，那麼台北方面就必須要相當戒慎恐懼，這顯示台美之間的政策溝通，顯然與台灣社會的期待有落差。