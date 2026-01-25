美邀34國軍事首長開會 紐時：西半球重要性升高

紐約時報廿四日報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩二月十一日將召開罕見會議，邀英、法、丹麥等卅四國軍事首長齊聚華府開會，預料將聚焦強化區域協調，共同打擊毒品走私與跨國犯罪組織。這卅四國在西半球均有領土，美國軍方此舉也被視為西半球事務在川普第二任重要性升高的另一跡象。

凱恩辦公室廿三日表示，與會首長將研究加強夥伴關係、持續合作、聯手打擊犯罪、恐怖組織，以及削弱區域安全與穩定的外部勢力作為。

凱恩及其高階幕僚雖已尋求將該會議定位為強化區域夥伴間的安全合作，但在登場前夕，美國與周邊鄰國及歐洲盟友的關係正處於高度緊繃。有西方國家說，預料凱恩將在該會議中催促與會首長進一步協調打擊區域內的毒品及跨國犯罪集團。

美國一月除了入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛，還因企圖巧取豪奪格陵蘭而使美歐緊張升高。該報導說，該會議有助闡明川普第二任「唐羅主義」的潛在軍事涵義，還有他如今以西半球為優先事項的新安全戰略。

美國非政府組織「華府拉丁美洲事務辦公室」（ＷＯＬＡ）專家表示，川普政府期待區域內各國軍方回應美國的優先事項，例如打擊毒品與組織犯罪，並避免與中國大陸、伊朗或俄羅斯等其他主要國家結交；對未遵循美方優先事項的外國軍方，華府可能加以明示或暗示的威脅，委國的例子就是警示。