快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

美邀34國軍事首長開會 紐時：西半球重要性升高

聯合報／ 編譯梁采蘩茅毅／綜合報導

紐約時報廿四日報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩二月十一日將召開罕見會議，邀英、法、丹麥等卅四國軍事首長齊聚華府開會，預料將聚焦強化區域協調，共同打擊毒品走私與跨國犯罪組織。這卅四國在西半球均有領土，美國軍方此舉也被視為西半球事務在川普第二任重要性升高的另一跡象。

凱恩辦公室廿三日表示，與會首長將研究加強夥伴關係、持續合作、聯手打擊犯罪、恐怖組織，以及削弱區域安全與穩定的外部勢力作為。

凱恩及其高階幕僚雖已尋求將該會議定位為強化區域夥伴間的安全合作，但在登場前夕，美國與周邊鄰國及歐洲盟友的關係正處於高度緊繃。有西方國家說，預料凱恩將在該會議中催促與會首長進一步協調打擊區域內的毒品及跨國犯罪集團。

美國一月除了入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛，還因企圖巧取豪奪格陵蘭而使美歐緊張升高。該報導說，該會議有助闡明川普第二任「唐羅主義」的潛在軍事涵義，還有他如今以西半球為優先事項的新安全戰略。

美國非政府組織「華府拉丁美洲事務辦公室」（ＷＯＬＡ）專家表示，川普政府期待區域內各國軍方回應美國的優先事項，例如打擊毒品與組織犯罪，並避免與中國大陸、伊朗或俄羅斯等其他主要國家結交；對未遵循美方優先事項的外國軍方，華府可能加以明示或暗示的威脅，委國的例子就是警示。

華府 川普 軍事 紐約時報 馬杜洛

延伸閱讀

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

美國國防戰略未提台灣 學者：美中經貿、關稅較台海議題優先

總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

相關新聞

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻...

可能攻伊朗？美重兵本周抵中東

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在...

美重兵將至 伊朗：任何攻擊視為全面戰爭

對美軍一支航艦打擊群與其他軍事資產將在未來幾天內到中東，一位匿名伊朗高官廿三日對路透說，「這次我們將把任何攻擊，無論是有...

美俄烏三邊會談 聚焦和平框架

美俄烏三國官員廿四日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，烏克蘭總統澤倫斯基當天在社媒Ｘ發文說，這兩天對話具...

美新版國防戰略未提台灣 專家：美中經貿議題優先

美國公布最新版國防戰略，淡江大學戰略所所長李大中表示，新版國防戰略呼應美國總統川普「美國優先」核心理念，對中國大陸的敘述...

俄軍空襲烏 基輔：攻擊談判桌

美俄烏三國代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的工作小組會議，廿四日是第二天議程，但俄軍夜間仍對烏克蘭發動襲擊，基輔譴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。