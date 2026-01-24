快訊

新聞眼／保台先自助 美中之間維持等距

聯合報／ 本報記者周佑政

不久前美國發布「國家安全戰略」才直指台灣位居地緣戰略關鍵位置，而廿三日公布的「國防戰略」則未提台灣，並強調以實力、而非對抗，在印太遏阻中國大陸；這樣的差異，除了兩份報告的發布單位「角色」有別，也凸顯美方有其戰略以及政治盤算。

國防戰略（ＮＤＳ）由五角大廈發布，國家安全戰略（ＮＳＳ）則是白宮國安會主導。相較於美國最高層級國安政策文件的國家安全戰略，是由國安會決定方針，國防部作為「執行單位」，對於國防戰略的評估、報告的用字遣詞多相對保守。

去年十二月，川普第二任期首份國家安全戰略出爐，台灣被提及八次，是除了中國與俄羅斯之外被提及最多次國家。

此次新版國防戰略並未提及台灣，並強調將以務實態度，看待中國軍事擴張的速度和規模。這與川普第一任期、二○一八年發布的國防戰略，視中國為戰略競爭對手說法，有所差異。更與拜登政府二○二二年公布的國防戰略提及台灣四次，並指美國國安最全面、最嚴重的挑戰，是中國日益咄咄逼人的脅迫行為，有顯著不同。

新版國防戰略對台灣隻字不提，僅稱美國將在「第一島鏈」建立強大的「拒止性防禦」，也強調要強化區域夥伴的「責任分擔」，一方面與川普「美國優先」的政策高度相符，例如所謂的「責任分攤」，正是要求台灣在內的區域夥伴要增加軍費支出；另方面，就政治現實來說，川普四月即將訪問中國大陸，北京自然也會從最新的國防戰略中去分析讀取美國最新的態度與政治意涵。

美國兩黨不論由誰執政，國家安全戰略、國防戰略除戰略意涵，對內、對外當然也有其想傳達的政治意義。相較傳統美國傳統建制派，一般認為川普政府的不可預測性較高。對夾在美中之間的台灣而言，除審慎因應美國戰略文件的差異，也要讀懂背後的政治意涵。更重要的是，如何在兩強之間保持平衡、等距，而非完全傾向美方，人助更要自助，才能確保我國的國家利益與國家安全。

