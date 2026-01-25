美新版NDS 務實看待中國軍事擴張

在涉及中國大陸與台灣的措辭上，川普政府新版國防戰略（ＮＤＳ）提及台灣的次數，從拜登政府ＮＤＳ的四次降為零次。此外，川普第一任ＮＤＳ視中國為戰略競爭對手，新版則強調將以務實態度，看待中國軍事擴張的速度和規模。

川普第一任在二○一八年一月公布十一頁ＮＤＳ報告，同樣未提台灣，指稱中國利用軍事現代化、影響力作戰和掠奪性經濟手段脅迫鄰國，以重新制定有利自身的印太秩序；中國將繼續推行軍事現代化，尋求短期內實現印太區域霸權，並在未來取代美國的全球主導地位，美國國防戰略最深遠目標是讓兩國軍事關係透明化，互不侵犯。

川普第一任ＮＤＳ並指，與中國、俄羅斯的長期戰略競爭是美國國防主要優先事項，中、俄軍事規模已對美國安全與繁榮構成威脅，希望增加國防支出因應，使美軍更強大敏捷，維持應戰狀態。

拜登政府二○二二年十月的ＮＤＳ則說，美國國安最全面、最嚴重的挑戰，是中國日益咄咄逼人的脅迫行為，該行為旨在重塑印太和國際體制，使其符合中方利益和專制傾向；中國試圖損害美國在印太的同盟和安全夥伴關係，利用其日增的經濟影響力和軍力脅迫鄰國。

提及台灣部分，拜登版ＮＤＳ說，中國對台灣日益具煽動性的言論和脅迫，正破壞穩定、造成誤判風險並威脅台海和平穩定。五角大廈將支持台灣採取與中方威脅相應、符合美方一中政策的非對稱自衛行動，並依美國政策和國際法，支持盟友和夥伴應對中國嚴重的灰色地帶脅迫行為，這些行為目的是在東海、台海、南海、中印爭議邊界等地建立控制權。

川普新版ＮＤＳ隻字不提台灣，僅說美方將沿著「第一島鏈」建立強大的拒止型防禦。該島鏈是由台灣、日本與菲律賓等美國夥伴組成。

新版ＮＤＳ並寫道，五角大廈將設法開啟與解放軍之間更廣泛的軍對軍溝通管道，聚焦支持美中戰略穩定及避免衝突、降低緊張；美方目標不是要主宰、扼殺或羞辱中國，而是防止中國等任何國家具備主宰美國或其盟友的能力，在印太形成權力平衡，使各國享有和平。