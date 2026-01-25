快訊

藍委憂美安全承諾 更具不確定性

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導

美國公布最新「國防安全戰略」將本土防衛列為首要任務，且文件中未提到台灣。國民黨立委馬文君認為，美新版國防戰略反映川普政府「美國優先」邏輯，美國對盟友的行為可預期性正在下降；藍委王鴻薇認為，顯示美國總統川普想跟中國修補關係，加上今年可能再辦川習會，不想觸怒中國而犧牲台灣。

馬文君說，近年無論是對歐盟、加拿大或其他夥伴，美國都展現出高度以自身政治與利益為中心、隨時重新議價的作風，這使其安全承諾變得更具不確定性。與其糾結在文件是否提及台灣，不如正視不可預測的戰略環境，避免將台灣建立在單一的安全期待。

王鴻薇說，從二○二二年到今年，每年中國大陸幾乎都對台做圍島演習，顯示台海情勢相對美國前總統拜登時期更嚴峻，但反而是拜登時期提了四次台灣，這次隻字未提，她認為，是因川普更著重在鞏固西半球，加上川普想跟中國修補關係，今年也可能有川習會，因此不想觸怒中國，而犧牲台灣。

王鴻薇也表示，賴總統宣布一點二五兆元軍費條例，今年國防預算也已經超過ＧＤＰ的百分之三，結果台灣符合美國要求，卻連一次台灣都換不回來，令人感到心酸。

民進黨立委陳冠廷說，美對台政策從來不只存在於文字，而是體現在行動與制度。對台灣而言，真正重要的是美國是否持續做三件事，第一，對台軍事與安全合作是否持續深化，像是軍售等合作，川普第二任期僅上任一年，批准對台軍售總額已突破一一四億美元；第二，對中國的威懾是否仍然可信；第三，是否持續在印太架構中把台灣納入實質運作，這些才是影響台海穩定的關鍵。

川普 馬文君 國防預算 王鴻薇 軍售 陳冠廷

