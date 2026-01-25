美公布國防戰略本土優先 不再把抗中視為最核心焦點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國防部發布國防戰略報告，報告中未提及台灣。圖為五角大廈。（路透）

五角大廈23日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（NDS），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，且隻字未提台灣。

川普第一任2018年1月公布的NDS，則將中國大陸列為對美國安全的頭號威脅；拜登政府2022年10月公布的NDS也延續此一觀點。新版呼籲應更關注美國人民的實際利益，揚棄「宏大卻空泛的戰略構想」。

Politico報導說，新版NDS不再視抗中為最核心焦點，相較於川普第一任的NDS也迥異，是華府震撼的政策轉向；新版指責川普政府以外的美國歷任政府忽視國家利益，並危及美軍進出巴拿馬運河及丹麥海外領土格陵蘭的能力。日本共同社報導也說，新版完全沒提台灣，可能是川普政府出於不刺激大陸的顧慮。

新版美國NDS重點一覽

根據新版NDS，五角大廈四大優先任務的優先順位為：保衛美國國土；以實力、而非對抗，在印太遏阻大陸；在美國盟友跟夥伴之間增加責任分擔；增強美國國防工業基礎。

新版NDS指出，歐洲雖仍重要，但在全球經濟實力中所占的比重正在縮小，且持續下降」「雖然我們現在、未來仍會參與歐洲事務，但我們必須、也將會優先保衛美國本土並嚇阻中國」。

新版NDS引述川普對19世紀「門羅主義」的新解，即確保美國武裝部隊及商業能進入關鍵地帶，尤其是巴拿馬運河、「美國灣」（墨西哥灣）及格陵蘭。

新版NDS提到，美國國防部計畫將重點置於更廣泛支持戰略穩定、化解衝突和降低緊張；川普已表明希望維持印太和平，讓貿易公平、開放且自由流通、創造共榮與尊重彼此利益，五角大廈將向北京溝通美國的願景與意圖。

不過，新版NDS強調，美國仍將沿「第一島鏈」建立、部署並維持強大的拒止防衛能力，但只用第一島鏈一詞，並未特別寫出其中包含台灣或菲律賓等地。

新版NDS否認美國正走向孤立主義，反而呼籲盟邦應分擔更多責任，並增加對國防工業基礎的投資。

