日本眾院解散後首場黨魁辯論 消費稅減稅財源成焦點

日本眾議院解散後，朝野今天正式展開政策論戰。朝野10大政黨黨魁晚間出席網路影音平台節目舉辦的辯論會，這是眾院解散後首次由各黨領袖同台交鋒，其中消費稅減稅的財源成為最受關注的核心議題。

這次選舉將以自民黨與新成立的中道改革聯合兩大勢力對決為主軸，其他中小政黨也參與競逐，形成多黨角力格局。

日本首相、自民黨總裁高市早苗在辯論中針對政見提出的「食品消費稅率降為零」表示，不會新發行赤字國債，並指出可透過檢討補助金與租稅特別措施，以及確保稅外收入作為替代財源。

她強調，若僅限「2年期限」，所需財源每年約為4兆8000億日圓，「完全可以不發行特例公債也能因應，我們對此有充分把握」。

中道改革聯合共同代表野田佳彥則主張，若要永久實施食品稅率零，可透過活用既有基金並設立政府基金進行運用，同樣強調「不會發行赤字國債」。

野田並批評，當前中間階層持續貧困化，是「再分配失靈」的結果，認為稅制改革必須具有長期穩定性。

日本共產黨委員長田村智子表示，只要「檢討大企業與富裕階層的減稅與優惠措施」，即可籌措財源。

令和新選組共同代表大石晃子主張，應主要透過發行赤字國債來因應；參政黨代表神谷宗幣則主張，發行國債或提高法人稅作為減稅財源。

與自民黨組成聯立政權的日本維新會共同代表藤田文武警告，「單純撒錢」恐導致日圓貶值與長期利率上升，強調有必要同步檢討社會保障制度。

國民民主黨代表玉木雄一郎表示，「若景氣轉好，就沒有必要進行消費稅減稅」，並稱將視加薪趨勢等經濟情勢再判斷。