俄軍空襲烏 基輔：攻擊談判桌

美俄烏三國代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的工作小組會議，廿四日是第二天議程，但俄軍夜間仍對烏克蘭發動襲擊，基輔譴責莫斯科此舉等於是「對談判桌的攻擊」。基輔市軍事管理局局長特卡欽科說，俄羅斯這波攻勢造成至少一人喪生、卅一人受傷。

特卡欽科及哈爾科夫州州長席尼胡波夫表示，罹難者在基輔市，這座首都另有四人受傷；其餘廿七名傷者則在東北部的烏克蘭第二大城哈爾科夫市。

烏克蘭外長西比哈在社媒Ｘ寫道，「為和平付出努力？在阿聯舉行三方會談？外交？對烏克蘭人來說，這不過又是一個經歷俄國恐怖行徑的夜晚」。

西比哈還寫道，當三國代表團在阿布達比會談，以推動美國領導的烏克蘭和平進程，俄國總統普亭卻冷酷無情地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不只擊中我們的人民，也擊中談判桌」。烏克蘭總統澤倫斯基也指稱，俄軍趁夜共發射逾三七○架攻擊無人機及廿一枚各式飛彈。

在廿三、廿四日兩天會談期間，俄軍持續加大對烏克蘭能源系統的攻擊力道，已導致基輔市等多座大城停電和供暖中斷，而當地正值酷寒的隆冬。

烏克蘭當局指出，在斷電的情況下，該市達八十萬人因此處於約攝氏零下十度。