美重兵將至 伊朗：任何攻擊視為全面戰爭

對美軍一支航艦打擊群與其他軍事資產將在未來幾天內到中東，一位匿名伊朗高官廿三日對路透說，「這次我們將把任何攻擊，無論是有限、無限、外科手術式或動能式，無論他們怎麼稱呼，都視為對我們的全面戰爭，並將以最強硬的方式回應，以徹底解決這個問題」。

上述高官還說，「我們希望（美國）這次軍事集結，並非意圖（和伊朗做）真正對抗，但我軍已為最壞情況做好準備。因此伊朗全面處於高度戒備狀態」。

該高官指稱，「若美國侵犯伊朗的主權與領土完整，我們將做出回應」。但他不願詳述伊朗當局可能採取的做法。該高官表示，一個不斷遭美國軍事威脅的國家別無選擇，只能確保動用一切可用手段加以反制，並在可能情況下，和膽敢攻擊伊朗的任一方之間「重新達成權力平衡」。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）指揮官帕克波爾廿四日也在社媒ＴＧ表示，該部隊及伊朗都前所未有地準備就緒執行三軍統帥（即最高領袖哈米尼）的命令及指示。

美國總統川普廿二日提到，美軍有支「艦隊」正駛往伊朗，但他希望用不到，同時又一次警告伊朗當局不得再殺害示威者或重啟核計畫。

路透廿三日報導，美國軍方在中東緊張升高時，往往定期向該地區增兵，這些行動通常屬於防禦性質。不過，美軍去年六月對伊朗核設施發動空襲前，在軍事上也曾展開大規模的集結。