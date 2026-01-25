美俄烏三邊會談 聚焦和平框架

美俄烏三國官員廿四日在阿拉伯聯合大公國阿布達比結束第二天工作小組會議，烏克蘭總統澤倫斯基當天在社媒Ｘ發文說，這兩天對話具建設性，討論很多事，聚焦結束戰爭的潛在條件，烏方準備好最快本周參與後續會談。

澤倫斯基也說，美方提到將停戰條件正式化的潛在框架一事。烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫的發言人證實會談廿四日結束；法新社同日引述消息人士報導，俄烏未來一周將在阿布達比再舉行會談。

阿聯政府發言人廿四日說，俄烏官員在會談「直接交流」，會上氣氛正面且具建設性，聚焦美方所提俄烏和平框架的懸而未決要素。俄羅斯外交部說，莫斯科對持續對話保持開放。俄國官媒俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）同日報導，俄方代表團會後返回飯店，美方代表團則前往機場。

這是二○二二年俄烏戰爭爆發後近四年來，美俄烏首度共同參與的三邊會談。烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫廿三日說，第一天已討論結束俄烏戰爭的相關條件，以及和談過程的後續邏輯。一位白宮官員向美媒國家廣播公司（ＮＢＣ）說，第一天會談富有成效。

這次會議閉門舉行，美方代表包括中東特使威科夫和總統川普女婿庫許納，烏方代表另有總統府幕僚長布達諾夫及參謀總長格納托夫中將。俄方代表團由軍事情報局（ＧＲＵ）局長柯斯特克夫率領，已獲得俄國總統普亭明確指示。

澤倫斯基廿三日說，軍方與情報單位代表加入會談，包括國防部情報總局副局長斯基比茨基。澤倫斯基也稱，日前在瑞士達沃斯會晤美國總統川普，討論烏東局勢與停戰等，預料在這次三方會談形成相關決定。

對威科夫廿三日說，美烏仍有最後一項議題未達成共識，澤倫斯基說，這正是烏東頓巴斯地區的領土歸屬問題，將在這次會談討論。外媒報導則說，這兩天會議聚焦非政治敏感領域的技術性議題，包括戰俘交換、人道主義通道、核設施安全等。

澤倫斯基另說，戰後對烏安全保障的整體架構已大致就緒，但仍有細節需釐清並補充相關文件，正等待川普確定落實的時間與地點，「決定權在他手上。我們已準備好簽署」。