可能攻伊朗？美重兵本周抵中東

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
美軍航艦「林肯號」等海陸空軍事資產正陸續向中東集結。圖為林肯號（左）二○一九年十一月在波灣某處。（美聯社）
隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在內的美軍前往中東

美聯社廿三日引述一位美國海軍官員報導，航艦「林肯號」與三艘驅逐監本周稍早已離開南海向西航行。該打擊群正在印度洋，一趕抵中東，將與停泊在巴林港的三艘濱海作戰艦，和在波斯灣海域航行的另兩艘美軍驅逐艦會合。

林肯號的抵達將增添約五七○○名兵力。美國在中東擁有多座基地，卡達的烏代德空軍基地駐紮數千美軍，是美國中央司令部的前進司令部。

為了施壓委內瑞拉及馬杜洛，川普政府此前將部分軍事資產從中東轉移至加勒比海。全球最大航艦「福特號」去年十月銜命與數艘驅逐艦從地中海駛向加勒比海，而去年六月協助打擊伊朗核設施的航艦「尼米茲」號去年十月也駛離該區。

美國中央司令部在社媒寫道，空軍Ｆ-１５「鷹式」戰機已駐防中東，以強化戰備並促進區域安全與穩定。英國國防部廿二日也表示，已部署「颱風」戰機至卡達履行防衛職責。航班追蹤數據分析師注意到，數十架美軍運輸機也飛往該區域。

上述行動和去年類似。當時美國部署愛國者飛彈等防空系統，防止伊朗在三個關鍵核設施遭轟炸後反擊。伊朗在美國空襲幾天後就向烏代德發射數十枚飛彈報復。

以色列總理內唐亞胡則多次警告，伊朗若彈襲以國，後果是「毀滅性」。聯合國則呼籲各方克制，避免情勢失控。

法國航空聲明，鑑於中東情勢決定暫停飛往杜拜的航班。荷蘭皇家航空也已停飛往以色列特拉維夫、阿拉伯聯合大公國杜拜、沙烏地阿拉伯達曼及利雅德的航班，且不會飛越伊拉克、伊朗及以色列等中東數國領空。

美軍 伊朗 中東

