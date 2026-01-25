五角大樓發布國防戰略 尋求與中國相互尊重關系

（德國之聲中文網）美國五角大樓周五（1月23日）發布的2026年《國家防務戰略》顯示，五角大樓政策方向發生兩個重大轉變：一方面強調美國傳統歐洲盟友在華盛頓支持減少的情況下承擔更多防務責任，另一方面則對傳統對手中國和俄羅斯采取了相對緩和的措辭。

歐洲：美國提供關鍵但更加有限的支持

這份戰略文件表示，美國戰爭部將“優先處理對美國人的安全、自由和繁榮最重要的任務”。而“在歐洲和其他戰區，盟國將對對我們威脅較小但對他們威脅更大的威脅承擔領導責任，美國提供關鍵但更加有限的支持”。

美國國會在去年年底通過了一項國防預算相關法律。該法律更接近以往防務優先事項的傳統路線。就美軍在歐洲的駐軍情況而言，該法律規定，隸屬於歐洲司令部、長期部署的美軍總人數不得連續超過45天低於7.6萬人。根據最新估計，目前駐扎在歐洲的美軍人數超過8萬人。

這份長達34頁的新防務戰略強調，對美國而言至關重要的一點是，其盟友必須落實北約關於大幅提高國防開支的協議。在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的背景下，並在特朗普的推動下，北約於去年6月達成一致，成員國今後至少應將本國國內生產總值的3.5%用於國防。此外，還應額外投入1.5%用於與防務相關的支出，例如基礎設施建設。

中國：相互尊重關系，只字未提台灣

上一份《國家防務戰略》是在拜登執政時期發布的，其中將中國描述為華盛頓面臨的最具決定性的挑戰。

然而，這份新文件稱，“特朗普總統尋求與中國穩定和平、公平貿易和相互尊重的關系，他已表明願意直接與中國國家主席習近平接觸以實現這些目標”。

文件描述，“無論從哪個指標看，中國已經是世界上第二強大國家”，因此美國戰爭部將在印太地區維持有利的軍事平衡力量。但是，“不是為了支配、羞辱或扼殺中國。相反，我們的目標遠比那更有限和合理：只是確保中國或任何人不能支配我們或我們的盟國”。

特朗普政府對華政策並不以直接對抗為目標。早在去年10月底，美國總統與中國國家主席習近平在韓國會晤時，這一點便已顯現。當時特朗普強調了與北京的良好關系，並在貿易沖突中釋放出較為緩和的信號。

尤其令人關注的是，這份文件對遭受中國威脅日益嚴重的美國盟友台灣只字未提。

拜登政府於2022年發布的《國家防務戰略》中，稱中國對台灣日益挑釁的言論和脅迫活動威脅台灣海峽的和平與穩定，美國將支持台灣發展“不對稱自衛能力”。

特朗普政府去年12月公布的最新《國家安全戰略》中，在三個段落中共八次提到台灣，並指出：“由於台灣位於貿易密集海域，其戰略位置以及在半導體制造上的主導地位，使其理所當然成為關注焦點。”

俄羅斯：威脅持續存在但可控

拜登政府發布的《國家防務戰略》稱，俄羅斯對美國構成“迫在眉睫的威脅”。

這份戰略文件指出，烏克蘭戰爭顯示，俄羅斯擁有龐大的軍事和工業儲備。此外，俄羅斯仍掌握著全球規模最大的核武庫。

然而，文件認為，俄羅斯的威脅“主要集中在東歐”，“持續存在但可控”。美國將對歐洲常規防御“提供關鍵但更有限的支持”。文件強調烏克蘭戰爭必須結束，然而，“這首先是歐洲的責任。確保和維持和平因此需要我們北約盟國的領導和承諾”。

文件指出，莫斯科並不具備在歐洲取得主導地位的能力。外界將關注克裡姆林宮領導人普京對此作何反應。美國強調，歐洲的北約成員國整體實力強於俄羅斯，單是德國的經濟規模就已遠超俄羅斯。

本土：邊境安全就是國家安全

拜登政府和特朗普政府的戰略文件都強調本土防衛的重要性，但在對美國所面臨威脅的描述上卻存在顯著差異。

拜登政府將重點放在來自中國和俄羅斯的威脅，稱它們對美國本土安全和公共安全構成的挑戰“甚至比恐怖主義威脅更加危險”。

特朗普政府發布的這份《國家防務戰略》則將矛頭指向上一屆政府，批評其忽視邊境安全，稱這導致了“非法移民的洪流”以及毒品廣泛走私。

文件表示，“邊境安全就是國家安全”。因此，五角大樓“將優先采取行動，封鎖邊境、擊退各種形式的入侵，並驅逐非法移民”。

這份《國家防務戰略》也未提及氣候變化帶來的風險——而拜登政府曾將其認定為一種“新興威脅”。

拉丁美洲：捍衛美國在整個西半球的利益

與特朗普政府上月發布的《國家安全戰略》一樣，這份防務戰略也將拉丁美洲提升至美國議程的優先位置。

文件指出，五角大樓“將恢復美國在西半球的軍事主導地位。我們將利用這一優勢，保護我們的本土安全以及我們進入該地區關鍵地帶的通道”。

按照特朗普“美國優先”的指導原則，美國的防務重點應放在本土。與此同時，文件也明確表明，美國的關注點並不局限於自身國界：“我們將同時積極而無畏地捍衛美國在整個西半球的利益。”

戰略指出，美國將確保在重要地區的軍事和經濟通道，尤其是巴拿馬運河、格陵蘭以及墨西哥灣——五角大樓將其稱為“美國灣”。此外，對涉嫌毒品走私的軍事行動也被列為優先事項。

該文件將這一政策稱為“門羅主義的特朗普推論”，這是對兩百年前美國宣布拉丁美洲不容競爭性大國介入的政策宣示的引用。

自去年重新執政以來，特朗普多次在拉丁美洲動用美軍，並下令實施一次舉世震驚的突襲行動，抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子，並對30多艘涉嫌毒品走私的船只發動打擊，造成100多人死亡。

然而，特朗普政府並未提供確鑿證據證明這些被擊沉的船只確實涉及毒品走私。國際法專家和人權組織表示，這些襲擊很可能構成法外處決，因為其目標顯然是對美國並不構成迫在眉睫威脅的平民。

與《國家安全戰略》指向一致

美國在去年12月初發布的《國家安全戰略》，被視為美國政府背離長期以來跨大西洋緊密合作傳統的標志。該文件稱，早前的戰略未能充分考慮美國的核心國家利益，而是以犧牲美國民眾利益為代價，優先防衛其他國家。如今的指導原則是“美國優先”。

《國家安全戰略》還將歐盟當前的政治局勢描繪為對美國利益的威脅，具體批評了所謂的“民主赤字”和“言論自由受限”等問題，但並未對俄羅斯作為烏克蘭戰爭侵略方提出明確批評。

這份防務戰略在語氣上顯得更加冷靜和務實，但在內容上與安全戰略指向一致。它發布於特朗普在達沃斯世界經濟論壇發表演講後的數日，而那次演講被認為對歐洲充滿敵意和羞辱言辭。

（法新社、美聯社、德新社及其他信息來源）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】