快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

烏美俄三方磋商第2天 基輔斥俄軍持續襲擊破壞談判

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭外交部長西比哈。圖／法新社
烏克蘭外交部長西比哈。圖／法新社

俄烏戰爭爆發將近4年之際，烏克蘭美國俄羅斯代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的終戰會談今天邁入第2天，但俄軍仍於夜間發動致命襲擊，基輔當局譴責這形同轟炸談判桌。

法新社報導，烏克蘭外交部長西比哈（AndriySybiga）在社群媒體X平台發文寫道：「為和平付出努力？在阿聯舉行三方會談？外交？對烏克蘭人而言，這不過又是一個經歷俄羅斯恐怖行徑的夜晚。」

西比哈表示，當烏美俄三國代表團在阿布達比會面，以推動美國領導的和平進程，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）卻冷酷地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不僅擊中我們的人民，也擊中談判桌」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄軍於夜間發射「超過370架攻擊無人機和21枚各式飛彈」。

美聯社報導，俄羅斯這波攻勢至少導致烏克蘭1人喪命、31人受傷。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）的發言人證實，今天的第2輪三方會談已結束。俄羅斯官媒也報導，俄國代表團已返回下榻飯店。

烏克蘭、美國與俄羅斯官員昨天在阿聯展開安全會談，這是俄烏戰爭自2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。

根據澤倫斯基，烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）領土議題目前是美烏之間最後一項尚待處理的問題。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 美國 澤倫斯基

延伸閱讀

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

澤倫斯基演說 點名台灣零件助俄製造飛彈

澤倫斯基突批台 學者籲烏：為助中發展軍武道歉

空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜

相關新聞

烏美俄三方磋商第2天 基輔斥俄軍持續襲擊破壞談判

俄烏戰爭爆發將近4年之際，烏克蘭、美國和俄羅斯代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的終戰會談今天邁入第2天，但俄軍仍於...

美艦停靠柬埔寨雲壤海軍基地 大陸協助翻修後首例

1艘美軍艦艇今天停靠柬埔寨南端的雲壤海軍基地，是這座基地經中國翻修並引發華府疑慮以來，首次有美艦停靠

對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

德廣聯本月報導稱，2020年俄羅斯即推出其北極開發戰略，旨在重新確立俄羅斯在北極的經濟與安全政治...

「美女刺客」出擊！今井優里參戰日眾院選舉 京大畢業、曾任模特兒

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7...

考量「世襲」批評 高市早苗繼子山本建棄選眾議員

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，原本表態參選福井第2選區的41歲現任福井縣議員山本建今天表示，考量到「世襲...

機上3人下落不明…阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。