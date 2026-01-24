日本前立憲民主黨眾議員組新政黨 不與中道合流

日本前眾議員、前總務大臣原口一博今天在東京召開記者會，宣布將與地方政黨「減稅日本」代表、前眾議員河村隆之共同成立新政黨「減稅日本．憂國聯合」，兩人擔任共同代表。

日本東京放送電視台（TBS）報導，原口與河村下午出席記者會，宣布新政黨名稱「減稅日本．憂國聯合」，成員包括退出日本保守黨的竹上裕子、退出國民民主黨的平岩征樹，以及退出參政黨的鈴木敦，合計5人。

日本首相高市早苗上週表示有意解散眾議院、提前大選後，立憲民主黨與公明黨迅速啟動在野整合。立憲代表（黨魁）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫會談後，就組建新黨「中道改革聯合」達成共識，要求黨內眾議員退黨，與中道合流。然而，立憲黨內出現不少反對聲浪。

原口一博多次在社群平台X發文，公開反對新黨。原口指出，他奉黨命出公務、滯留石垣島期間，黨內卻在他「物理上不可能出席」的時段，召開攸關政黨存亡的重大會議，存在程序上的重大瑕疵。

原口更爆料，接獲通知被要求在20日之前提交退黨申請，再提出加入「那個中道什麼黨」的入黨書，否則要以無黨籍身分活動。他怒批「那樣的黨誰會加入」，強烈批評立憲民主黨決策程序。

原口20日宣布退出立憲民主黨，明言不會加入「中道改革聯合」，接下來目標是把自己的政治團體「憂國聯合」政黨化。

河村表示，為迎戰2月8日投開票的眾議院選舉，他一直在琢磨成立政黨的法定要件。由於原口反對立憲與公明黨合組新政黨，力拚把「憂國聯合」政黨化，兩人一拍即合，決定合組「減稅日本．憂國聯合」。

原口預計近期向總務省提交組黨申請。

「減稅日本」相關人士指出，接下來的眾院選舉，愛知縣8個選區原本預計由「減稅日本」提名的8人，將一律改以新黨「減稅日本．憂國聯合」名義參選。

河村預計參選愛知第1選區，已知競爭者包括「中道改革聯合」的吉田統彥、自民黨的熊田裕通，以及參政黨新人近田茜。