日本前立憲民主黨眾議員組新政黨 不與中道合流

中央社／ 東京24日專電

日本眾議員、前總務大臣原口一博今天在東京召開記者會，宣布將與地方政黨「減稅日本」代表、前眾議員河村隆之共同成立新政黨「減稅日本．憂國聯合」，兩人擔任共同代表。

日本東京放送電視台（TBS）報導，原口與河村下午出席記者會，宣布新政黨名稱「減稅日本．憂國聯合」，成員包括退出日本保守黨的竹上裕子、退出國民民主黨的平岩征樹，以及退出參政黨的鈴木敦，合計5人。

日本首相高市早苗上週表示有意解散眾議院、提前大選後，立憲民主黨與公明黨迅速啟動在野整合。立憲代表（黨魁）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫會談後，就組建新黨「中道改革聯合」達成共識，要求黨內眾議員退黨，與中道合流。然而，立憲黨內出現不少反對聲浪。

原口一博多次在社群平台X發文，公開反對新黨。原口指出，他奉黨命出公務、滯留石垣島期間，黨內卻在他「物理上不可能出席」的時段，召開攸關政黨存亡的重大會議，存在程序上的重大瑕疵。

原口更爆料，接獲通知被要求在20日之前提交退黨申請，再提出加入「那個中道什麼黨」的入黨書，否則要以無黨籍身分活動。他怒批「那樣的黨誰會加入」，強烈批評立憲民主黨決策程序。

原口20日宣布退出立憲民主黨，明言不會加入「中道改革聯合」，接下來目標是把自己的政治團體「憂國聯合」政黨化。

河村表示，為迎戰2月8日投開票的眾議院選舉，他一直在琢磨成立政黨的法定要件。由於原口反對立憲與公明黨合組新政黨，力拚把「憂國聯合」政黨化，兩人一拍即合，決定合組「減稅日本．憂國聯合」。

原口預計近期向總務省提交組黨申請。

「減稅日本」相關人士指出，接下來的眾院選舉，愛知縣8個選區原本預計由「減稅日本」提名的8人，將一律改以新黨「減稅日本．憂國聯合」名義參選。

河村預計參選愛知第1選區，已知競爭者包括「中道改革聯合」的吉田統彥、自民黨的熊田裕通，以及參政黨新人近田茜。

日本 眾議員

「美女刺客」出擊！今井優里參戰日眾院選舉 京大畢業、曾任模特兒

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7...

美艦停靠柬埔寨雲壤海軍基地 大陸協助翻修後首例

1艘美軍艦艇今天停靠柬埔寨南端的雲壤海軍基地，是這座基地經中國翻修並引發華府疑慮以來，首次有美艦停靠

對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

德廣聯本月報導稱，2020年俄羅斯即推出其北極開發戰略，旨在重新確立俄羅斯在北極的經濟與安全政治...

考量「世襲」批評 高市早苗繼子山本建棄選眾議員

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，原本表態參選福井第2選區的41歲現任福井縣議員山本建今天表示，考量到「世襲...

機上3人下落不明…阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月...

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

烏克蘭、美國與俄羅斯官員23日在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三...

