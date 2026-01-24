美艦停靠柬埔寨雲壤海軍基地 大陸協助翻修後首例

1艘美軍艦艇今天停靠柬埔寨南端的雲壤海軍基地，是這座基地經中國翻修並引發華府疑慮以來，首次有美艦停靠。

法新社報導，美軍濱海作戰艦艇辛辛那提號LCS-20（USS Cincinnati LCS-20）今天上午停靠在雲壤基地的1個碼頭，距離2艘中國艦艇僅150公尺遠。

艦長瑞卡姆（Andrew J. Recame）對媒體記者表示：「作為首艘停泊在雲壤海軍基地碼頭邊的美國海軍艦艇，是我們的榮幸和光榮。我們希望這是一段長久傳統與友誼的起點。」

雲壤基地最初是在美國資金參與下建成。但2019年美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，柬浦寨與中國間存在1份草擬密約，允許中國艦艇停靠當地，引起西方疑慮。

北京確實自2022年起協助翻修雲壤基地，同年美國媒體再報導，翻修後的基地將供中國海軍獨家使用。美國方面曾表示，這座基地可讓中國在泰國灣擁有關鍵戰略位置，而泰國灣接近主權有爭議的南海。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）去年4月與中國解放軍代表團一同為翻修後的雲壤海軍基地揭幕，但他否認這座基地將供北京「專用」，其他國家的艦艇也可停靠。2週後便有2艘日本艦艇停泊當地。

雲壤基地今天也透過聲明表示，美軍辛辛那提號LCS-20的5天訪問將「促進兩國合作」，同時展現柬埔寨「致力於落實開放政策、透明度及與國際夥伴合作」。