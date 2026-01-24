快訊

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

黑煙竄天！高雄蝦料理店2層樓全面燃燒 畫面嚇壞路人「現場味道很重」

美艦停靠柬埔寨雲壤海軍基地 大陸協助翻修後首例

中央社／ 柬埔寨雲壤24日綜合外電報導
法新社報導，美軍濱海作戰艦艇辛辛那提號LCS-20今天停靠在雲壤基地的1個碼頭，距離2艘中國艦艇僅150公尺遠。圖／法新社
法新社報導，美軍濱海作戰艦艇辛辛那提號LCS-20今天停靠在雲壤基地的1個碼頭，距離2艘中國艦艇僅150公尺遠。圖／法新社

1艘美軍艦艇今天停靠柬埔寨南端的雲壤海軍基地，是這座基地經中國翻修並引發華府疑慮以來，首次有美艦停靠。

法新社報導，美軍濱海作戰艦艇辛辛那提號LCS-20（USS Cincinnati LCS-20）今天上午停靠在雲壤基地的1個碼頭，距離2艘中國艦艇僅150公尺遠。

艦長瑞卡姆（Andrew J. Recame）對媒體記者表示：「作為首艘停泊在雲壤海軍基地碼頭邊的美國海軍艦艇，是我們的榮幸和光榮。我們希望這是一段長久傳統與友誼的起點。」

雲壤基地最初是在美國資金參與下建成。但2019年美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，柬浦寨與中國間存在1份草擬密約，允許中國艦艇停靠當地，引起西方疑慮。

北京確實自2022年起協助翻修雲壤基地，同年美國媒體再報導，翻修後的基地將供中國海軍獨家使用。美國方面曾表示，這座基地可讓中國在泰國灣擁有關鍵戰略位置，而泰國灣接近主權有爭議的南海。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）去年4月與中國解放軍代表團一同為翻修後的雲壤海軍基地揭幕，但他否認這座基地將供北京「專用」，其他國家的艦艇也可停靠。2週後便有2艘日本艦艇停泊當地。

雲壤基地今天也透過聲明表示，美軍辛辛那提號LCS-20的5天訪問將「促進兩國合作」，同時展現柬埔寨「致力於落實開放政策、透明度及與國際夥伴合作」。

艦艇 美國 海軍 柬埔寨 北京 美軍

延伸閱讀

太子集團等電詐園區遭剷除後 陸駐柬國使館外大排長龍

這旅遊會要命…柬埔寨對中試行免簽 網酸「對我掏心掏肺」

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

相關新聞

「美女刺客」出擊！今井優里參戰日眾院選舉 京大畢業、曾任模特兒

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7...

美艦停靠柬埔寨雲壤海軍基地 大陸協助翻修後首例

1艘美軍艦艇今天停靠柬埔寨南端的雲壤海軍基地，是這座基地經中國翻修並引發華府疑慮以來，首次有美艦停靠

對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

德廣聯本月報導稱，2020年俄羅斯即推出其北極開發戰略，旨在重新確立俄羅斯在北極的經濟與安全政治...

考量「世襲」批評 高市早苗繼子山本建棄選眾議員

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，原本表態參選福井第2選區的41歲現任福井縣議員山本建今天表示，考量到「世襲...

機上3人下落不明…阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月...

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

烏克蘭、美國與俄羅斯官員23日在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。