對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

德廣聯本月報導稱，2020年俄羅斯即推出其北極開發戰略，旨在重新確立俄羅斯在北極的經濟與安全政治角色。

近些年裡，俄羅斯已對北極沿岸前蘇聯時期的50餘個舊軍事基地進行現代化改造及恢復運營。其中包括北極附近的法蘭士約瑟夫地群島以及新地島的據點。俄羅斯在北極設立了雷達站和防控體系。

此外，俄羅斯在北極多個軍用機場部署了戰略轟炸機。此外還有導彈基地。2021年，俄羅斯海軍從一艘護衛艦上向北冰洋發射了一枚超音速導彈。

德廣聯報導說，俄羅斯北方艦隊於2021年升格為獨立軍區，任務是確保通往大西洋和太平洋的航道。北方艦隊也擁有核導彈潛艇。

二次核打擊能力

這些潛艇構成俄羅斯二次核打擊能力的主體。也就是說，當俄羅斯受到核攻擊時，可以憑藉這些海基導彈進行反擊。

北方艦隊及其軍事據點旨在保護24000多公裡的北極海岸線。對俄羅斯來說這很重要，因為該國約九成原油以及六成天然氣是在北極地區開採。

此外，俄羅斯也在制定計劃，開採據稱蘊藏在北極海底的多種豐富礦產。

隨著氣候變遷帶來的無冰期延長，北冰洋作為航路也更受關注。沿俄羅斯北部海岸的「北方航道」作為連接遠東與歐洲的全年貿易路線，更具吸引力。

俄羅斯將此視為經濟與地緣政治影響力的槓桿。該國擁有世界最大的破冰船隊，有超過30艘船只，以確保該航線暢通。

俄羅斯也面臨問題

2025年夏，俄總統普亭在一次演說中強調，俄羅斯在北極扮演領導角色。

不過，德廣聯報導也指出，俄羅斯同時面臨諸多問題：北方航道迄今缺乏港口以及供給基礎設施。因受對烏戰爭牽制，軍隊沒有足夠的人員。

與此同時，對俄羅斯來說，開採礦產資源也存在困難。因受西方制裁，俄羅斯缺乏部分必要的技術。

北京的角色

中國於2018年發起了「極地絲綢之路」項目。北京的目標是在2030年以前成為「極地大國」。中國已在冰島和挪威建立了科考站。

法新社報導說，自2022年以來，中國在北極的軍事存在儘管規模不大，但也在增加，主要是通過與俄羅斯的合作。

2024年，俄、中轟炸機在亞美大陸交界處、距離美國阿拉斯加不遠的地點，進行了聯合巡邏。

中國也運作著多艘破冰船，配備有小型潛艇，可測繪海底地圖，具有潛在的軍事用途。

北京也擁有北極觀測衛星，並堅稱用於科學目的。

（ARD、法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】