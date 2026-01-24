考量「世襲」批評 高市早苗繼子山本建棄選眾議員

快訊

中央社／ 東京24日專電
日本首相高市早苗。圖／路透社
日本首相高市早苗。圖／路透社

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，原本表態參選福井第2選區的41歲現任福井縣議員山本建今天表示，考量到「世襲」的批評，宣布放棄參選。

山本建是前眾議員山本拓的長子，也是日本首相高市早苗的繼子，背景備受關注。

讀賣新聞報導，山本在福井縣鯖江市召開記者會表示，「對於世襲的批評始終揮之不去，考量到可能對整個政黨造成影響，我認為應該暫緩參選」。

自民黨22日公布眾議院選舉第2波公認名單，由福井縣黨部上報的山本建最終未獲黨中央公認。黨中央反而打算支持以無黨籍身分參選、但隸屬自民黨會派的51歲前眾議員齊木武志。

山本建昨天宣布將以無黨籍身分參選，但最終仍決定取消參選計畫。

時事通信社報導，山本建接到自民黨幹事長鈴木俊一與選舉對策委員長古屋圭司來電，以「世襲批評可能影響整體選情」為由，希望他重新考慮。

山本建說：「我理解到自己的存在可能會替黨扯後腿，因此才下定這個決心，只能說實在很不甘心。」山本建已經寫電子郵件向父親告知不參選，但強調沒有針對此事與高市等人討論。

