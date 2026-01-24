東大教授收賄嫌疑被捕 疑多次向業者要求肥皂浴等性招待30次

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一。路透ALAMY
日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一，他涉嫌接受業者多次性招待、到高級酒店，一起接受招待的還有前副教授的男性醫師。

讀賣新聞報導，調查人士透露，佐藤伸一被指控自2023年3月至2024年8月期間，與「日本化妝品協會」共同舉辦「使用大麻中化學物質大麻素進行皮膚治療研究」的社會合作講座，從協會代表理事接受約30次、共計約180萬日圓的招待，地點包括三溫暖及銀座高級俱樂部。

根據規定，國立大學法人員工「視同公務員」，所以適用收賄罪。警視廳傳喚當初一起接受招待的前副教授及協會代表理事來配合調查。

報導指出，佐藤與前副教授2023年2月在高級餐飲店用餐，由代表理事支付約15萬日圓餐費以後，開始要求在高級俱樂部及肥皂浴等性風俗店接受接待。頻率約每月兩次，每次接待費超過10萬日圓。

案件曝光源自佐藤曾威脅協會，「如果不付現金，講座將被取消」。社會合作講座是東大與民間企業或外部研究機關共同做研究的部門，由合作方負擔經費。該講座已於去年3月底關閉。代表理事2024年9月向警視廳檢舉恐嚇未遂。

據東京大學官方網站資料，佐藤研究領域為皮膚及內臟硬化的「硬皮症」，2009年7月起，任東京大學大學院醫學系研究科教授。東大醜聞不斷，去年12月有醫學部副教授因在醫療器材選定過程中收受業者賄賂而被以收賄罪起訴。

東京大學 醫學 收賄

