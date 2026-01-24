快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

聽新聞
0:00 / 0:00

「美女刺客」出擊！今井優里參戰日眾院選舉 京大畢業、曾任模特兒

中央社／ 東京24日專電
日本國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。圖／取自X@youri2911
日本國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。圖／取自X@youri2911

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區，引發網友關注，紛紛喊「好可愛，通過」。

日刊體育報導，今井優里畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，在學期間曾從事模特兒工作，並出演企業家堀江貴文主持的網路節目，在Instagram上擁有約5.9萬名追蹤者。

今井在社群媒體X貼文中自我介紹，並提出此次選舉的核心理念，要從「負擔的世代，走向挑戰的世代」。

她指出，當前社會中，勞動世代承擔沉重的社會保險費等負擔，希望能透過減輕負擔、增加實際收入，讓更多人能為未來採取行動、投資自己，打造一個能夠勇於踏出第一步的社會。

今井表示，她以25歲之齡參選，是因為感受到年輕世代對政治的關注正在升高，身邊也越來越常聽到希望改變社會、開始關心政治的聲音。但同時也有不少人認為「雖然有興趣，但很難真正行動」，因此她選擇親自挑戰，為了打造一個「不論年齡、立場，都能勇於嘗試的社會」，她下定決心踏出第一步。

今井在文末強調，若自己的挑戰能成為他人「也想試試看」的契機，將是她莫大的喜悅，並表示將全力以赴投入選戰。

貼文發布後，網路上出現不少聲援聲音，有人表示「在維新會勢力強大的關西地區參選，需要很大的勇氣，令人敬佩」，也有人對她的年輕與形象表達支持。

大阪第7選區競爭激烈，預計參選者還包括63歲、自民黨的渡嘉敷奈緒美，以及50歲、日本維新會的現任眾議員奧下剛光。

日本 眾議院 大阪

延伸閱讀

MLB／被台網友誤認成AV女優！今井達也妻子普通護理師出身

MLB／今井達也偕愛妻現身火箭主場 迅速擄獲休士頓球迷心

MLB／簽下今井達也只是亞洲計畫起步 太空人老闆提到台灣

經典賽／今井達也無意參戰 太空人總管：是他自己的決定

相關新聞

「美女刺客」出擊！今井優里參戰日眾院選舉 京大畢業、曾任模特兒

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7...

考量「世襲」批評 高市早苗繼子山本建棄選眾議員

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，原本表態參選福井第2選區的41歲現任福井縣議員山本建今天表示，考量到「世襲...

機上3人下落不明…阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月...

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

烏克蘭、美國與俄羅斯官員23日在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三...

澤倫斯基演說 點名台灣零件助俄製造飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表演說。他批評歐洲無力阻止俄羅斯入侵烏克蘭，也怯於因應其...

澤倫斯基突批台 學者籲烏：為助中發展軍武道歉

烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系，旅美的台海安全研究中心主任梅復興23日表示，台灣也應強烈要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。