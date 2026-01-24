快訊

機上3人下落不明…阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

中央社／ 東京24日專電
日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見。圖為阿蘇中岳火山口附近。美聯社
日本熊本阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月6日，一架小型飛機在觀光飛行途中墜落於富士山火山口附近，造成機上3人罹難。

一架觀光直升機20日於觀光飛行途中失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方、陡峭程度逼近斷崖的斜坡上發現殘破機體。搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前尚未確認安危。

受限於現場環境，救援人員無法接近事故地點。相關單位認為，迅速搜救「極為困難」，搜救作業可能無法在短時間內完成。

值得注意的是，阿蘇中岳與富士山同樣被列為「活火山」。

熊本放送報導，日本目前已不再使用「休火山」的分類，日本氣象廳將「過去約1萬年內曾噴發，或仍持續出現活躍噴氣活動」的火山，統一定義為「活火山」。依此標準，包括富士山、阿蘇中岳、櫻島等，日本全國共有111座活火山。

飛機或直升機在這類火山的火山口內迫降或墜落的情況，可說極為少見。消防人員與國家事故調查官在現場受訪時坦言，救援行動「充滿未知數」、「從未遇過這樣的事故」。

由於火山口內地形陡峭、落腳點不穩，加上持續釋放的火山氣體與惡劣氣象條件，使搜救與調查行動面臨高度風險。

另一方面，這起事故也再度引發對火山觀光飛行安全的討論。根據環境省資料，阿蘇中岳火山口周邊1公里範圍內，原則上禁止無人機等無人飛行器進入，原因包括可能撞到遊客，以及一旦墜入火山口，幾乎不可能取回。

不過，對於由飛行員實際操縱的有人飛行器，並未列入禁止對象。阿蘇中岳長期以來以「可以近距離觀賞正在活動的火山口」聞名，吸引大量外國觀光客，觀光直升機航班也因此相當頻繁。

報導指出，火山觀光雖然具有高度吸引力，但火山地形複雜，容易造成氣流變化劇烈，加上火山氣體持續釋放，以及火山口內缺乏穩固立足點等因素，使事故後的救援與調查工作面臨相當大的困難。

阿蘇 日本 熊本 活火山 直升機 失聯 觀光客

