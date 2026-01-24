美艦駛往中東 伊朗官員：視任何攻擊為全面戰爭

快訊

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導

美國一支航空母艦打擊群與其他軍事資產將在未來幾天內抵達中東，一名伊朗高階官員今天表示，伊朗將把任何攻擊視為「針對我們的全面戰爭」。

路透社報導，這名要求匿名的伊朗高官表示：「我們希望這次的軍事集結並非意在真正的對抗，但我們的軍隊已為最壞的情況做好準備。因此，伊朗全面處於高度戒備狀態。」

這名官員說：「這一次，我們將把任何攻擊，無論是有限、無限、外科手術式、動能式，無論他們怎麼稱呼，都視為針對我們的全面戰爭，並會以最強硬的方式回應，以徹底解決這個問題。」

美國總統川普昨天表示，美國有一支「艦隊」正在駛往伊朗，但希望他不必動用，同時再次警告德黑蘭當局不得殺害抗議人士或重啟核子計畫。

這名伊朗官員說：「如果美國侵犯伊朗的主權與領土完整性，我們將做出回應。」但他拒絕具體說明伊朗可能採取的回應方式。

這名官員說：「一個不斷遭受美國軍事威脅的國家別無選擇，只能確保動用一切可用手段加以反制，並在可能的情況下，針對任何膽敢攻擊伊朗的一方，重新達成勢力均衡。」

過去，美國軍方在緊張局勢升高時，曾定期向中東增派部隊，這些行動通常屬於防禦性質。然而，美軍在去年6月對伊朗核子計畫發動空襲前，也曾進行過大規模的軍事集結。

伊朗 美國 軍事

