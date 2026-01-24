快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

瑞士聯邦食品安全局：雀巢嬰兒奶粉汙染源來自中國

中央社／ 達沃斯24日專電
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。美聯社
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。美聯社

雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商。

瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，雀巢最初未公開供應商名稱，但瑞士聯邦食品安全局（BLV）表示，遭汙染的花生四烯酸油來自中國供應商，該公司為全球三大花生四烯酸油品生產商之一。

報導提到，法國、巴西與英國皆有嬰兒在食用受影響奶粉後出現不適。但雀巢與瑞士公共衛生局（BAG）均表示，目前尚無證據證明疾病與產品間存在直接因果關係，且仙人掌桿菌毒素（cereulide）中毒並非強制通報項目。

此外，瑞士營養食品公司霍赫多夫（Hochdorf）也宣布召回Bimbosan山羊奶粉，有部分產品受影響。該公司指出，污染同樣來自供應商提供的部分批次花生四烯酸油。

瑞士聯邦食品安全局表示，目前沒有跡象顯示瑞士市場有更多受影響產品，但調查仍在進行，並與歐盟及世界衛生組織（WHO）的預警系統保持密切聯繫。

每日廣訊報也指出，在瑞士嬰兒食品召回並非罕見。近年來，雀巢、霍赫多夫、喜寶（HiPP）、Migros與Hero都曾因不同原因召回產品。瑞士聯邦食品安全局表示，目前召回數量並未呈現上升趨勢，並強調瑞士食品法依賴企業自我監管，一旦發現異常便須主動通報並召回。

瑞士 花生 嬰兒

延伸閱讀

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

瑞士跨年火災教訓 義大利滑雪勝地禁室內用仙女棒

談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

瑞士長笛大師葛拉夫離世

相關新聞

還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立

加拿大總理卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，抨擊全球霸權主義，並呼籲加拿大等中等國家攜手合作，對抗大國濫用權力...

瑞士聯邦食品安全局：雀巢嬰兒奶粉汙染源來自中國

雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士媒體報導，瑞士聯邦食品安全局表示，遭...

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

談到紐澳，一種與世無爭的感覺油然而生。可知，過去一年內，紐西蘭有超過7.1萬名公民離境，數量大於總人口的1%，主要前進澳洲。 他們不是去度假，而是追求更高薪和更好的生活，連三個月前才卸任的首都威靈頓市長都在規畫！此一現象背後的焦慮不只是紐西蘭的故事，也折射出許多中產階級共同的困境。

西班牙高鐵相撞事故初步調查 推測鐵軌斷裂為肇因

西班牙南部18日發生高速鐵路列車脫軌相撞事故，造成45人罹難。當局初步調查報告23日出爐，推測「鐵軌斷裂」是導致列車出軌...

美中台博弈／達沃斯論壇交鋒 為何說美國沒輸歐洲沒贏

今年達沃斯世界經濟論壇上，歐洲原本想與美國敲定烏克蘭和平方案的走向，美國總統川普則要現場盛大舉行「和平委員會」的簽署儀式，但是格陵蘭爭議一起，就「把所有的氧氣都吸走了」，真正重要的，只剩下一個議題。

高市解散國會 眾議院議員「被開除」為何高喊萬歲…他推測可能原因

日本首相高市早苗昨天宣布解散眾議院，議員集體三呼「萬歲」，讓外人不解。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，早在明治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。