西班牙高鐵相撞事故初步調查 推測鐵軌斷裂為肇因

西班牙南部18日發生高速鐵路列車脫軌相撞事故，造成45人罹難。當局初步調查報告23日出爐，推測「鐵軌斷裂」是導致列車出軌最可能的原因，但斷軌原因尚待進一步調查。

這起致命事故發生在西班牙南部安達魯西亞地區（Andalucía）哥多華省（Córdoba）。18日晚間，北上往馬德里的義大利民營高鐵Iryo列車行經阿達穆斯（Adamuz）小城時，末3節車廂脫軌至對向軌道，高速撞上自馬德里南下的西班牙國鐵（Renfe）Alvia列車，導致Alvia列車首2節車廂出軌並墜入深溝。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，鐵路事故調查委員會（CIAF）初步調查報告在23日出爐，推論「鐵軌斷裂」是最可能的事故原因。

鐵路事故調查委員會分析國民警衛隊於現場發現的約40公分斷裂鐵軌以及其他鐵軌碎片、脫軌的Iryo列車車輪與事故前通過該鐵道的列車車輪後，推測出斷軌並非由列車撞擊所造成，而是在列車脫軌前即存在。

報告指出，在失事的Iryo列車第2至5節車廂車輪，以及事故發生前行駛過該路線的3列列車的車輪上，都發現缺口，經目視比對後，與鐵軌斷裂處的裂痕吻合。

鐵路事故調查委員會由此推斷，Iryo列車第6節車廂脫軌是因行經「完全不連續」的斷軌，因此拖曳著後面第7及8節車廂一起出軌；但他們強調，這僅是初步推測，尚待進一步驗證。

至於鐵軌斷裂的原因，鐵路事故調查委員會目前避免任何推測，僅指出尚未排除任何假設。下一步調查程序，是將斷裂的鐵軌樣本送到金相實驗室，以確定斷裂的具體細節。

對此，西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）假設，鐵軌可能存有製造缺陷，已指示西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）總裁德拉潘尼亞（Pedro Marcode la Peña）對事故路段的所有鐵軌進行徹底檢查。

德拉潘尼亞表示，鐵軌的焊接接縫都有經過多次檢查與複核。普恩特指出，發生事故的鐵道也已經過多次檢查。他表示，「鐵軌斷裂」在歐洲是個反覆出現的問題，歐洲鐵路局（ERA）每年都會收到約3000份斷軌報告。

普恩特解釋，斷軌並非由缺乏安全和控制系統造成的，但是「我們或許需要實施其他類型的控管措施」，因為在絕大多數情況下，斷軌不會造成嚴重事故，但阿達穆斯列車脫軌事故，卻造成非常不幸的後果。