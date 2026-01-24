還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立

加拿大總理卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，抨擊全球霸權主義，並呼籲加拿大等中等國家攜手合作，對抗大國濫用權力。雖然全程未點名美國總統川普，但川普顯然相當不滿，不僅宣布撤回他親自籌組並領導的「和平理事會」對卡尼的邀請，隨後更上網發文，聲稱中國將「吃掉」加拿大。

卡尼上周前往北京，並與中國大陸國家主席習近平達成協議，決定開放中國電動車進口加拿大市場，此舉引發美方官員不滿。川普在真實社群發文指出：「加拿大反對在格陵蘭島上空建造『金穹』，但『金穹』本來就能保護加拿大。他們卻選擇和中國做生意，而中國第一年內就會把他們『吃掉』！」

隨著川普與卡尼隔空交火，美國POLITICO與加拿大CTV News報導，美國財政部長貝森特22日受訪時，談及亞伯達省（Alberta）的分離主義運動，成為目前就該省政治議題發表評論的最高層級川普政府官員。

貝森特出席右翼電視台的節目時指出，加拿大不允許亞伯達省興建通往太平洋的輸油管道。他表示：「我認為我們應該讓他們進入美國，亞伯達省是美國的天然合作夥伴。」

他進一步形容，亞伯達「擁有豐富的資源，亞伯達人是非常獨立的人」，隨後又稱，「有傳言指出，他們可能會就是否留在加拿大舉行公投。」被問及是否掌握相關內情時，貝森特回應說：「人們正在討論。人們想要主權，他們想要美國所擁有的東西。」

亞伯達省分離主義的陰影在加拿大並非空穴來風，組織者只要在5月2日前蒐集17萬8000份連署，即可強制啟動獨立公投。部分組織者曾聲稱與川普政府成員會面，但尚未透露任何具體姓名，相關說法已開始在「讓美國再度偉大」（MAGA）網紅之間流傳，並逐步擴散至共和黨內部。加拿大外交部未立即回應詢問。