空襲加劇能源危機 俄烏領土談判雪上加霜
烏克蘭與俄羅斯談判代表今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比會面，試圖處理事關重大的領土問題，值此之際，俄羅斯空襲使烏克蘭陷入這場四年戰爭中最嚴重的能源危機。
路透社報導，基輔現正承受日益升高的美國壓力，要求其達成和平協議；莫斯科則堅持，當烏克蘭讓出整個東部工業區頓巴斯（Donbas）後，俄軍才會停止戰鬥。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，領土爭議是會談核心議題，這場會談預定明天結束。
澤倫斯基在Telegram聲明指出：「最重要的是，俄羅斯應準備結束這場由其發動的戰爭。」
他說：「我們要看明天的對話進展如何，以及最終結果是什麼。」
這場談判前一天，澤倫斯基才在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上與美國總統川普會面，但未取得立即成果。
三方會談之際，俄軍正加劇打擊烏克蘭能源系統。這些攻擊已導致基輔等多座大城市停電、供暖中斷，而氣溫遠低於冰點。
烏克蘭最大民營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）告訴路透社，情勢正逼近「人道災難」，烏克蘭需要一項能停止對能源設施攻擊的停火協議。
俄羅斯表示，希望透過外交途徑解決問題，但只要談判解方難以達成，莫斯科就會持續以軍事手段推進目標。
