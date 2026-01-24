澤連斯基：阿布扎比三方會晤談領土問題

（德國之聲中文網）阿布扎比三方會談前，烏克蘭總統澤連斯基透露，首要議題將是領土問題。“頓巴斯是一個關鍵問題”，澤連斯基說道。由華盛頓發起的三方會談將於周五、周六在阿聯酋阿布扎比舉行。澤連斯基的顧問利特溫（Dmytro Lytwyn）表示，會談定於晚間開始。

數月來，華盛頓敦促俄烏達成和平方案。莫斯科提出的要求包括獲得烏克蘭東部的整個頓涅茨克地區。目前俄軍僅控制頓涅茨克的近80%。基輔迄今拒絕自願後撤。頓涅茨克以及相鄰的盧甘斯克並稱頓巴斯。俄軍幾乎完全控制著盧甘斯克。

據俄塔斯社報道，俄總統普京的外交政策顧問烏沙科夫（Juri Uschakow）與美國談判代表在克裡姆林宮會晤後，於周四至周五夜間表示，不解決領土問題，就沒有持久的和平。烏沙科夫稱，只要沒有和平方案，俄羅斯就會繼續作戰。

對烏軍來說，頓涅茨克地區城市如斯拉維揚斯克、克拉瑪托爾斯克是戰略上具有重要意義的防御帶，以阻止俄軍向哈爾科夫和第聶伯河推進。澤連斯基對撤軍的要求回應說，俄軍也應後撤同等距離。

安全保障細節不明

周四，澤連斯基在達沃斯世界經濟論壇期間與美國總統特朗普會晤後表示，戰爭結束後美國對烏安全保障問題已解決。他向媒體說：“安全保障解決了，合同待簽字，即便技術細節還須澄清。現在我在等待特朗普，取決於他。我們已作好准備簽字。”

這一可能的安全保障細節尚不清楚。迄今為止，美國已排除向烏克蘭派兵。因此或許是另一種形式的對俄軍事威懾。不過，這也必須獲得華盛頓的同意。

