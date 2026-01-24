貨船在爭議水域遇險 中國海警救起17名菲律賓船員

快訊

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）中國和菲律賓在周五（1月23日）分別表示，在接到有關一艘貨船在南中國海爭議島嶼附近水域遇險的報告後，雙方均啟動救援行動。該船載有21名菲律賓籍船員。

這座存在主權爭議的島嶼，中國稱為“黃岩島”，菲律賓稱為“帕納塔格礁”（Panatag Shoal），國際上稱為“斯卡伯勒礁”（Scarborough Shoal）。長期以來，這裡一直是中菲在主權及漁權問題上的摩擦熱點。該海域同時也是全球每年逾3萬億美元船運貿易的重要通道。

中國海警表示，周五凌晨1時34分（格林尼治時間周四17時34分）接到報告稱，一艘外國貨船在黃岩島附近海域傾覆。隨後，中國海警派出兩艘船只展開搜救行動。

事故發生在距離爭議島嶼西北約55海裡（101公裡）處。

中國海警表示，截至周五中午12點30分，共搜救出17人，其中14人情況穩定，2人不幸遇難，1人正在接受治療。”

菲律賓海岸警衛隊表示，當時已出動兩艘船只和兩架飛機，對這艘懸掛新加坡國旗、載有鐵礦石、正前往中國南部城市陽江的“德文灣”號貨船（M/V Devon Bay）上的菲律賓船員實施救援，並指出該船傾覆位置“位於菲律賓專屬經濟區內”。

菲律賓海岸警衛隊指揮中心表示，其從香港海上救援協調中心獲悉，21名菲律賓船員中有10人已被一艘路過的中國海警船只救起。

周二（1月20日），中國軍方表示，其組織海軍和空軍部隊，驅離了一架被指“非法闖入”該環礁上空空域的菲律賓飛機。

中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有領土主權，但文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南等也在部分海域提出主權主張。

2016年，國際仲裁庭裁定北京方面基於九段線的的“歷史性權利”主張沒有國際法依據，但中方不承認該裁決的有效性。

（路透社、法新社、美聯社）

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供

