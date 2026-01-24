衛報：馬杜洛被捕前 委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

英國「衛報」報導，美軍本月初擄走委內瑞拉前強人總統馬杜洛前，現任臨時總統羅德里格斯和她擔任國會議長的胞兄荷黑已承諾川普政府，一旦馬杜洛離開，他們將配合行事。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）原本擔任馬杜洛（Nicolas Maduro）的副總統，她5日宣誓就任代理總統。「衛報」（The Guardian）引述4名參與過高層級討論的人士報導，羅德里格斯兄妹先前透過中間人私下向美國和其中東盟邦卡達的官員保證，他們會對馬杜洛離開報以歡迎。

美國「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）去年10月曾報導，羅德里格斯透過卡達向美方提議，一旦馬杜洛下台，由她出任過渡政府首腦；但相關協商未果。羅德里格斯與卡達執政家族有非常密切私交。

消息人士指出，美國官員與羅德里格斯的聯繫是從去年秋天開始，而在11月底美國總統川普（DonaldTrump）與馬杜洛有過1通關鍵通話，當時川普堅持要他離開委內瑞拉遭拒。此後羅德里格斯與美方仍持續聯絡。

1名參與其中的美方人士透露，到了12月，羅德里格斯告訴美國政府她準備好了，「（她）表達『馬杜洛有必要離開』」。另1位熟悉內情的人士說，羅德里格斯當時表示，「無論後續如何，我都會合作」。

消息人士一致強調，羅德里格斯和其勢力強大的兄長荷黑（Jorge Rodriguez）雖承諾在馬杜洛下台後協助美國，但他們未同意積極協助推翻馬杜洛，因此並非兩人策劃對馬杜洛發動政變。

川普在美軍突襲帶走馬杜洛後數小時的發言，似乎證實這些聯繫。他當時告訴「紐約郵報」（New YorkPost），羅德里格斯也包括在計畫中，「我們和她談過好幾次，她了解」。

2名知情人士表示，川普的重要幕僚維持經常與羅德里格斯兄妹正式對談協調事務，包括每2週將美國的委內瑞拉人遣返回國的班機安排。

根據消息人士說法，去年10月時，即使最強烈反對馬杜洛政府的美方人士也開始不排斥與羅德里格斯合作，原因包括她承諾與美國石油公司合作，以及她認識美國石油業人士。

不過，羅德里格斯兄妹直到去年秋末才背著馬杜洛與美方真正展開協商。消息人士說，兩人雖提議配合川普政府，但羅德里格斯未答應主動背叛馬杜洛。1名知情官員表示：「她（羅德里格斯）害怕他（馬杜洛）。」

馬杜洛 美國 川普

延伸閱讀

美擬複製委內瑞拉模式 年底前找內應推翻古巴政權

罷黜馬杜洛後乘勝追擊！傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

紐時：美軍委內瑞拉任務 川普授權中情局臥底

美中情局長會委內瑞拉臨時總統 討論經濟安全議題

相關新聞

為爭取中共關注？澤倫斯基突點名批評台灣 學者推測背後目的

烏克蘭總統澤倫斯基批評台灣出口支援俄羅斯，引發國內戰略學者反嗆，烏克蘭應該為協助中共的軍工科技發展道歉。淡江大學戰略所副...

邁阿密申辦世博 川普高喊「美國復興的標誌」

美國總統川普廿二日宣布推動美國申辦二○三五年世界博覽會，還說佛州邁阿密已表達主辦意願。他強調，這能讓美國經濟受惠，也會是...

川普重申4月將訪陸 貝森特：川習今年可能有4次會面

美國總統川普廿二日在返回華府的空軍一號上說，四月將訪中，中國大陸國家主席習近平則可望今年底訪美。同日美國財長貝森特同日在...

日眾院宣告解散！高市急16天後就投票 創戰後最快紀錄

日本政府廿三日召開內閣會議，決定解散眾議院。眾院同日下午一時（台灣時間同日中午）舉行院會，由議長額賀福志郎宣讀天皇頒布的...

「萬歲三唱」零零落落...自民黨底氣不足 盟友維新會乾脆不喊

日本眾議院廿三日在「萬歲三唱」後宣布解散，這種高舉雙手並齊聲呼喊「萬歲」的儀式，是日本傳統的政治文化之一，具儀式感、表達...

川普：有支艦隊正前往中東 伊朗最好識相別逼我動手

美國總統川普廿二日說，美國有一支「艦隊」正駛往伊朗，但他希望不必動用，也又一次警告伊朗當局別殺害示威者或重啟核子計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。