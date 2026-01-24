邁阿密申辦世博 川普高喊「美國復興的標誌」

美國總統川普廿二日宣布推動美國申辦二○三五年世界博覽會，還說佛州邁阿密已表達主辦意願。他強調，這能讓美國經濟受惠，也會是美國復興的又一標誌。

川普廿二日在自創社媒真實社群寫道，「二○三五邁阿密世博可成為我們新的美國黃金時代下個重大里程碑」。他並指派生長於邁阿密的美國國務卿魯比歐監督申辦業務。

世博傳統可追溯至一八五一年在英國倫敦水晶宮舉辦的萬國工業博覽會，此後曾在世博首度亮相的新發明從番茄醬、電話到Ｘ光等，吸引大量人潮湧入主辦城市。

自一九二八年以來，世博一直由設於法國巴黎的國際展覽局負責管理，而主辦城市則由其一八○多個會員國投票選出。世博每五年舉辦一次，申辦國通常要花多年設法在國際上遊說並承諾投入達數十億美元資金。

去年日本大阪世博約一六○國參加，展現各自科技與文化，在六個月展期內吸引達二七○○萬多人次參觀。

美國過往曾是世博主辦常客，但在一九八四年後就未再主辦。川普指稱，「邁阿密世博」將為美國創造數千個就業機會，並為美國經濟帶來達數十億美元的成長。