川普：有支艦隊正前往中東 伊朗最好識相別逼我動手

美國總統川普廿二日說，美國有一支「艦隊」正駛往伊朗，但他希望不必動用，也又一次警告伊朗當局別殺害示威者或重啟核子計畫。

匿名美國官員對路透說，美軍航艦「林肯號」及幾艘驅逐艦將在未來幾天內抵中東；美國也正考慮在中東部署更多防空系統，這對預防伊朗空襲駐中東美軍基地很重要。

上述措施給川普增添更多選項，除了能在中東緊張時加強保護美軍，也能繼去年六月空襲伊朗核設施後，進一步擴大對伊軍事行動。

川普在結束瑞士達沃斯世界經濟論壇行程後搭空軍一號返美時說，「我們有很多軍艦前往那個方向，以防萬一；我當然不想看到有什麼事發生，但我們正密切關注（德黑蘭）他們」。

對到底有多少示威者喪生，川普坦言，「沒人知道；我是說，不管怎樣，人數很多」。

美軍艦隊自上周起從印太趕往中東。川普屢屢揚言以軍事干預遏止伊朗血腥鎮壓群眾，但在示威潮上周消退後，他的公開措辭放軟。他廿二日重申，伊朗當局在他施壓後，取消對近八四○名伊朗人的絞刑。

尚不清楚伊朗示威潮會否再起，其源於德黑蘭「大巴扎」商人去年十二月廿八日抗議伊朗貨幣里亞爾大貶等經濟困境，之後演變為全國性示威。

總部在美國的人權行動者新聞通訊社（ＨＲＡＮＡ）廿三日指稱，已證實五○○二人和示威潮有關的死者，包含四七一六名示威者，二○三名政府相關人員、四十三名孩童和四十名未參與示威抗議的民眾，且已有逾二點六八萬人被捕。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）廿二日則提醒美國及以色列，應記取歷史經驗和「去年六月十二天戰爭的教訓」，避免任何誤判，伊朗此刻比過去任何時候都還準備充分。中國大陸外交部發言人郭嘉昆廿三日在例行記者會中說，陸方希望伊朗保持國家穩定，也希望各方珍惜和平、保持克制，透過對話來解決分歧。