美俄烏三方會議 俄烏開戰後首次

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美俄烏三國官員廿三及廿四日首次在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行工作小組會議。這是自二○二二年二月俄烏開戰以來，第一次在美國介入下舉行的三方會談。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏東頓巴斯領土議題，將是美烏當前最後一項懸而未決的問題。他說，頓巴斯問題就是關鍵，「看看三方這兩天將如何討論」。其幕僚說，上述會談於廿三日晚間展開。

澤倫斯基廿二日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會發表演說。他直言缺乏作為的歐洲內部並不團結，無力作為烏克蘭抵抗俄羅斯入侵和應對美國總統川普施壓的後盾。

澤倫斯基在上述演說中批評歐洲盟友在俄國入侵烏克蘭近四年後，對烏克蘭的支持仍顯遲緩、分散且未慎謀能斷；歐洲在關鍵的防衛決策、國防支出、遏止俄國「影子船隊」，以及是否動用俄國遭凍結在歐洲的資產支援烏克蘭等議題上，長期陷入政治分歧及猶豫不決，包括歐盟至今仍無法就俄國侵烏設立戰爭罪法庭。

澤倫斯基表示，看來歐洲在試圖說服川普改變這方面是不知所措，但川普是不會變的。

澤倫斯基認為，直到現在，歐洲仍更像一個地理及歷史概念，而非真正具影響力的政治力量，去年他在ＷＥＦ就忠告歐洲應該知道自我防衛，但一年後什麼都沒變，同樣的話一講再講，已是烏克蘭的日常。

澤倫斯基在發表上述演說前，先與川普閉門會談約一小時。會後川普說「談話非常好」，澤倫斯基也說「具建設性且有實質意義」。

川普之後在返美的空軍一號上說，澤倫斯基的確想談成俄烏和平協議，但談判的卡關點仍大多和過去半年一致，其中「邊界」是關鍵爭點。澤倫斯基也坦言，烏東俄占區的未來地位仍未定案。

另外，美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納與美國聯邦總務署（ＧＳＡ）聯邦採購服務局（ＦＡＳ）局長格倫鮑姆廿二日深夜則抵莫斯科，與俄羅斯總統普亭會談逾三小時。俄國總統外交顧問鄂夏柯夫說，該會談坦誠且具建設性，對美俄都有益。

