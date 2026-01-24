川普重申4月將訪陸 貝森特：川習今年可能有4次會面

美國總統川普廿二日在返回華府的空軍一號上說，四月將訪中，中國大陸國家主席習近平則可望今年底訪美。同日美國財長貝森特同日在瑞士達沃斯接受美國政治新聞網Politico訪問時說，川、習今年可能會面達四次。

川普還說，期待見到習近平，兩人一直保持良好關係。川普表示，美中關係在新冠疫情時一度緊張，但此後已顯著改善，大陸目前正大量採購美國黃豆，對美國農民是一大利多。

貝森特接受上述訪問時說，川習今年可能會面達四次，除了川普四月訪陸，習近平今夏可能赴華府或造訪佛州海湖莊園，出席（十二月）在邁阿密舉行的廿國集團（Ｇ２０）峰會，川普也表達有興趣出席十一月在大陸深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。

貝森特還說，美中關係已達到一種非常好的平衡，雙方分歧不太可能像去年那樣演變為兩國全面的經濟衝突；既然有上述一系列會面的安排，那沒有人會想破壞目前的局面。

貝森特表示，當國家領袖給整體關係定調後，即使過程中出現些微波折或摩擦，他們彼此也能直接藉由通話迅速舒緩緊張；「我們會對（大陸）他們施加壓力，但他們已兌現承諾，上周甚至完成全部配額的黃豆採購計畫」。

貝森特提到，自己和川普也呼籲大陸進一步採購美國農產品，「但這不是必要，只是種善意姿態」。