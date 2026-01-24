聽新聞
「萬歲三唱」零零落落...自民黨底氣不足 盟友維新會乾脆不喊
日本眾議院廿三日在「萬歲三唱」後宣布解散，這種高舉雙手並齊聲呼喊「萬歲」的儀式，是日本傳統的政治文化之一，具儀式感、表達個人的決心與展現破釜沉舟的意志等含意。
解散眾院其實也代表眾議員即將「失業」，但為何仍要喊萬歲？有說是因天皇頒布的解散詔書有其簽字且加蓋御璽，具國家儀式的含意；另有說法是，這是表達決心、矢言將以眾議員身分重回議場。
總之眾院解散時的「萬歲三唱」已然成為日本政治文化不可或缺一環，現場哪個政治人物有喊、沒喊或聲量夠不夠「元氣」，都能當作日媒報導中的素材。
最大在野黨立憲民主黨代表、前首相野田佳彥廿三日受訪時坦言，「我還是第一次見到這樣罕見的場面」，通常在眾院解散時，不分朝野，很多人都會紛紛高喊萬歲，但「自民黨的萬歲聲顯得有些缺乏信心，日本維新會甚至沒喊萬歲」。
野田認為，多數人沒跟著喊，反映出大家對「為何要在這個時點解散」並不買帳。他說，距離上次眾議員大選才過了一年三個月，高市政府其實還有很多事該做，但這次實在感受不到任何正當性，這種疑慮也反映在廿三日眾院議場的氣氛中。
在媒體轉播畫面中，執政黨眾議員在議場內萬歲三唱，自民黨總裁兼首相高市早苗的神色看似「非常嚴峻」。
鏡頭帶到並排站立、一周前才宣布組成新黨「中道改革聯合」的野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，兩人同樣表情沉重。
