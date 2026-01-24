聽新聞
日眾院宣告解散！高市急16天後就投票 創戰後最快紀錄

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗23日解散眾議院，出席眾院院會的議員同僚高呼「萬歲」。她本人則低頭鞠躬。路透
日本政府廿三日召開內閣會議，決定解散眾議院。眾院同日下午一時（台灣時間同日中午）舉行院會，由議長額賀福志郎宣讀天皇頒布的解散詔書。緊接著日本政府召開臨時內閣會議，決定廿七日公告、二月八日投開票的眾議員大選日程。

內閣官房長官木原稔廿三日在院會中，將用紫色袱紗包著的詔書呈給額賀後，額賀宣讀「根據日本國憲法第七條解散眾院」，宣告眾院正式解散。

解散眾院翌日、即廿四日，至投開票僅十六天，成為二戰後選戰期最短的眾院選戰。日媒報導形容為「超短期決戰」。

在國會常會開議日就立刻解散眾院，上次已是一九六六年十二月，由時任首相兼自民黨總裁（黨魁）佐藤榮作宣布解散，已相隔達六十年；自國會常會改於一月開議以來，這是首次「開議即解散」。

對兼任自民黨總裁的首相高市早苗決定解散眾院提前改選，最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳直言，距離上次眾議員大選不過一年三個月，甚至不惜中止中央政府預算案的審議也要解散，「本人著實無法理解」。日本保守黨代表（黨魁）百田尚樹也說，選舉太頻繁舉行，這一年半來已進行三次全國性選舉。

上次眾議員大選於前年十月、時任自民黨總裁兼首相石破茂執政時舉行。去年七月舉行三年一度的參議員選舉。這兩次國政選舉自民黨都算敗選，當時與公明黨組成的執政聯盟未能在國會兩院取得過半席次。這也是高市本周宣布她解散眾院決定的主要理由之一。

眾議員席次全部改選，應選共四六五席，包括單一選區的二八九席及比例代表的一七六席。此次選戰焦點在於自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否突破目前剛好過半的二三三席，還有立憲民主黨和另一在野黨公明黨日前組成的「中道改革聯合」，究竟能獲得多少選民認同。

這次也是日本維新會去年十月加入自民黨為首的執政聯盟後，首次作為執政黨參加選戰。兼任日本維新會代表的吉村洋文日前已辭去大阪府知事，並再登記參選大阪府知事，旨在藉此檢驗民意，而大阪府知事補選投開票預計和眾議員大選投開票同日舉行。

眾議員 日本維新會 眾院 自民黨 執政聯盟 高市早苗 二戰 石破茂

