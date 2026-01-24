澤倫斯基：俄仍取得台灣零件造飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會發表演說。他批評歐洲無力阻止俄羅斯入侵烏克蘭，也怯於因應其他威脅；他並指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。

根據上述演說的節錄片段，澤倫斯基共提到台灣三次。他說，沒有從中國大陸、歐洲、美國及台灣獲得的關鍵零組件，俄國將無法生產飛彈。

澤倫斯基表示，美歐對此卻未嚴厲譴責，才讓俄國總統普亭再三得逞。他強調，全球秩序不是用說的，而是用行動建立，國際社會應拿出勇氣，切斷俄國的戰爭供應鏈。

澤倫斯基還說，此刻許多人士和國家正設法穩定台灣周邊情勢，以避免戰爭，但台灣的公司是否能先停止向俄國侵烏戰爭提供電子零組件呢？

對於遭澤倫斯基點名台灣電子零件流入俄羅斯製造飛彈，賴清德總統昨表示，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭。外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府，向台灣直接提出具體情資，共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

賴總統表示，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。台灣樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基交換更多資訊。

外交部表示，自二○二二年二月俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。台灣迄今已六度擴大管制清單，將三千三百個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。

外交部指出，然而美國、歐盟或台灣，同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。

經濟部強調，「台灣的晶片及工具機自二○二四年四月起已無出口俄羅斯」，自俄羅斯入侵烏克蘭後，我國與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到十五倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運俄羅斯。

民進黨立委陳冠廷說，他要求經濟部與國安會立即啟動跨部會「徹查清查」專案，全面盤點ＳＨＴＣ與敏感零組件的高風險交易樣態與可能轉運鏈，建立更具操作性的預警、通報與回溯機制，出口管制要能真正堵漏洞。

國民黨立委馬文君表示，國安會副秘書長林飛帆任職民進黨副秘書長時，曾到莫斯科駐台代表處聲援烏克蘭，請林飛帆對此事件也要表態。